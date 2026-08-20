Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lalo, sobre FranchoHorarios Vive LatinoAgresiones sexuales Parque del AguaSanti Campillo ZaragozaBankolé CasademontNuevo BonÀrea Aragón
instagramlinkedin

Estreno muy pronto

Telecinco registra el logo de 'Rueda la letra' dándole protagonismo absoluto al 'Rosco' que durante 26 años formó parte de 'Pasapalabra'

Mediaset inicia los trámites en la Oficina Española de Patentes y Marcas para fijar la imagen de su nuevo concurso, apelando a la nostalgia de los espectadores tras hacerse con los derechos del formato

Logo de 'Rueda la letra'

Logo de 'Rueda la letra' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

La maquinaria de Telecinco no se detiene de cara al inicio del nuevo curso televisivo. Mediaset ha dado un paso decisivo en el desarrollo de 'Rueda la letra', su gran apuesta de entretenimiento, con el registro oficial de la que será la imagen gráfica del concurso en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

El nuevo logotipo distintivo del programa —adelantado por el periodista Adrián Vega en redes sociales— destaca por una clara estrategia visual: la inclusión del mítico círculo alfabético como elemento central del diseño, ahora bañado en tonos azules y magentas. Una decisión creativa destinada a que la audiencia identifique de inmediato la prueba definitiva que durante años capitaneó las tardes de la televisión en 'Pasapalabra'.

El objetivo del diseño es claro: lograr que la audiencia reconozca al instante el formato donde la histórica mecánica del abecedario vuelve a ponerse en juego.

Un movimiento tras la sentencia del Tribunal Supremo

El nacimiento de 'Rueda la letra' es consecuencia directa del terremoto judicial acontecido el pasado mes de mayo, cuando el Alto Tribunal dictaminó que Antena 3 debía cesar la emisión de la prueba en 'Pasapalabra' por cuestiones de propiedad intelectual en favor de la compañía neerlandesa MC&F. Mediaset, que ya había cerrado un acuerdo previo condicionado a dicha resolución, aceleró la producción de este nuevo espacio.

Mediaset ha iniciado la protección de diversos títulos para sus secciones, entre los que figuran marcas como 'La rueda de las palabras', 'Con dos palabras' o 'Palabras que dan la nota'. Aún se desconoce qué nombre técnico sustituirá oficialmente a la denominación de 'El Rosco', así como su encaje final en la parrilla diaria de Telecinco.

Noticias relacionadas

Presentación oficial en septiembre

Todas las dudas sobre la mecánica, el plató y el equipo de presentadores se despejarán en apenas unos días. Mediaset ha convocado a los medios a una doble presentación institucional que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de septiembre, donde revelará las claves del concurso junto al resto de sus bazas para la temporada 2026/2027.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tragedia de Bulbuente golpea a YMCA: los fallecidos regresaban a Zaragoza de un campamento de verano en Soria
  2. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  3. Bocadillos en mal estado y pocas horas de descanso para los bomberos forestales: 'El modelo aragonés genera una fatiga extrema muy peligrosa
  4. Diez días del doble crimen de Tauste: así acorraló la Guardia Civil a la hija de los fallecidos y a su pareja
  5. El fichaje de Francho por el Getafe y el Real Zaragoza en la cabeza de Ander Herrera
  6. Joaquín Delgado es el 9, la negociación del Real Zaragoza para su fichaje en propiedad está cerrada
  7. Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados
  8. Abre Santa, el nuevo pub de La Zona de Zaragoza: 'Copas a 5 euros

Joaquín Delgado, nuevo delantero del Real Zaragoza. "Me conformo con hacer la cifra de goles suficiente para subir"

Joaquín Delgado, nuevo delantero del Real Zaragoza. "Me conformo con hacer la cifra de goles suficiente para subir"

Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas

Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas

Polémica por el precio de las piscinas en Zaragoza: ZeC dice que subirá el precio y el Gobierno lo niega

Polémica por el precio de las piscinas en Zaragoza: ZeC dice que subirá el precio y el Gobierno lo niega

En imágenes | Los efectos de las llamas en Alastuey

En imágenes | Los efectos de las llamas en Alastuey

Lalo espera la llegada de un central y un lateral derecho de forma inminente y no cierra la puerta a la venta de Saidu

Lalo espera la llegada de un central y un lateral derecho de forma inminente y no cierra la puerta a la venta de Saidu

Peter Ademo: "Aunque he jugado en competiciones europeas, conseguir el ascenso con el Real Zaragoza sería un enorme paso para mí"

Peter Ademo: "Aunque he jugado en competiciones europeas, conseguir el ascenso con el Real Zaragoza sería un enorme paso para mí"

Los bomberos forestales de Aragón exigen más inversión ante el "colapso" del operativo de extinción

Los bomberos forestales de Aragón exigen más inversión ante el "colapso" del operativo de extinción

El Museo del Origami de Zaragoza denuncia temperaturas de hasta 37 grados: "Es inhumano"

El Museo del Origami de Zaragoza denuncia temperaturas de hasta 37 grados: "Es inhumano"
Tracking Pixel Contents