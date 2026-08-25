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Concurso inverso

Atresmedia busca al "peor famoso" en su nuevo concurso: así es el revolucionario 'Nation's Dumbest'

El grupo adaptará en España el formato internacional de BBC Studios junto a Brutal Media.

Nation's Dumbest.

Nation's Dumbest. / TF1

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Carlos Merenciano

Madrid

Atresmedia suma un nuevo formato internacional a su catálogo de entretenimiento. El grupo adaptará en España 'Nation’s Dumbest', un concurso de comedia de BBC Studios que ya ha sido vendido a diez territorios y que se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento con mayor crecimiento de la compañía. La versión española estará producida por Atresmedia en colaboración con Brutal Media, productora perteneciente a BBC Studios.

La clave de 'Nation’s Dumbest' está en darle la vuelta a las reglas habituales de los concursos. En cada entrega, un grupo de famosos se enfrentará a pruebas de lógica, habilidad mental y destreza física, pero con un objetivo poco habitual: evitar llegar a la final y no acabar proclamado como “el peor”.

El formato se apoya en el humor y en la capacidad de sus participantes para reírse de sí mismos. Las pruebas buscan generar situaciones inesperadas y convertir la competición en un juego en el que perder a tiempo puede ser la mejor estrategia.

Un éxito mundial

Creado originalmente por Montreux Film and Fjernsyn'Nation’s Dumbest' se estrenó en Noruega hace dos años y desde entonces ha ampliado su recorrido internacional. Su adaptación estadounidense, lanzada en FOX el pasado julio, ha alcanzado 8,7 millones de espectadores y más de 700 millones de minutos de consumo en plataformas.

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El formato también ha destacado en otros mercados: en Francia fue el estreno de un nuevo formato más visto desde 2020, en Suecia se convirtió en el lanzamiento de entretenimiento más exitoso del año y en Dinamarca debutó en TV2 como el programa más visto del día. Este otoño tendrá siete versiones en emisión en todo el mundo, mientras Atresmedia prepara ya su llegada a España.

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Fuente: El Periódico

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