Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sangalli Real ZaragozaEclipse de lunaSucesos ZaragozaLeticia SabaterPueblos Aragón La VueltaVuelos chárter Air Horizont
instagramlinkedin

Ediciones especiales

Atresmedia aprovecha la crisis de Ceuta y convierte 'El objetivo' de Ana Pastor en un programa diario

laSexta emitirá cuatro entregas consecutivas del espacio, de lunes a jueves a las 21:30 horas, para seguir la emergencia migratoria y sus consecuencias políticas

Ana Pastor.

Ana Pastor.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

La crisis migratoria de Ceuta marcará el regreso de Ana Pastor a laSexta. Atresmedia ha preparado una programación especial de 'El Objetivo' durante cuatro noches consecutivas, desde el próximo lunes y hasta el jueves, siempre a las 21:30 horas.

El formato abandonará temporalmente su periodicidad habitual para ofrecer un seguimiento diario de la situación. Pastor conectará con distintos puntos de la ciudad autónoma y contará con testimonios, datos, expertos y analistas para explicar las últimas novedades de una crisis que lleva semanas condicionando la agenda informativa y política.

La última edición de este dispositivo tendrá además al Congreso como uno de sus principales escenarios. El jueves, 'El Objetivo' seguirá la intervención de Pedro Sánchez ante el pleno, examinará las explicaciones del presidente y analizará la respuesta del Gobierno, sin perder de vista las consecuencias de la emergencia sobre el terreno.

El regreso de Ana Pastor

Con este despliegue, laSexta recupera uno de sus formatos de análisis después de que la pasada temporada dedicara especiales a asuntos internacionales como Venezuela, Groenlandia, Mineápolis o Irán, además de abordar la crisis energética. El programa cerró el curso con un 6% de cuota, situándose por delante de su rival directo.

Noticias relacionadas

Su mejor resultado llegó el 4 de enero con una emisión centrada en la intervención de Donald Trump en Venezuela. Aquella noche, 'El Objetivo' reunió a 1.044.000 espectadores de media y alcanzó un 8,5% de cuota, convirtiéndose en el especial más visto de la historia del programa.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: 'Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad
  2. El Real Zaragoza ficha a Óscar Ureña y ya tiene al extremo deseado
  3. El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza
  4. Nuevos vecinos, tiendas de siempre: la diversa avenida de Zaragoza que recupera su vigor comercial con nuevas aperturas
  5. Un centro comercial de Zaragoza pierde una conocida tienda de muebles: mantendrá su otro local en el centro
  6. Muere uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe de una casa en Sariñena
  7. El TSJA tumba el cambio normativo del Gobierno de Aragón y ampara legalmente a todo el alumnado con necesidades de apoyo educativo
  8. Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar

Vídeo | Los expertos en limpieza coinciden: "Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño"

Vecinos desalojados en la plaza Santa Domingo: "Hay grietas en todos los lados"

Vecinos desalojados en la plaza Santa Domingo: "Hay grietas en todos los lados"

Vecinos de Huesca reclaman carreteras más seguras: "No aceptamos más anuncios, promesas, estudios ni aplazamientos"

Vecinos de Huesca reclaman carreteras más seguras: "No aceptamos más anuncios, promesas, estudios ni aplazamientos"

El verano dispara los precios de la gasolina en Aragón: llenar el depósito de diésel se encarece 17 euros desde julio

El verano dispara los precios de la gasolina en Aragón: llenar el depósito de diésel se encarece 17 euros desde julio

Los expertos en limpieza coinciden: "Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño"

Los expertos en limpieza coinciden: "Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño"

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

El Desafío Buñuel, vuelve a apostar por los más pequeños: “Tienen una relación con la imaginación más libre que los adultos”

El Desafío Buñuel, vuelve a apostar por los más pequeños: “Tienen una relación con la imaginación más libre que los adultos”

Cuti Vericad rinde homenaje al rey del rock: "Siento una especie de vértigo solo de imaginarme un mundo sin Elvis"

Cuti Vericad rinde homenaje al rey del rock: "Siento una especie de vértigo solo de imaginarme un mundo sin Elvis"
Tracking Pixel Contents