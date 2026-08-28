Carlos Latre se va de España tras su separación: "Cogimos la maleta y aquí estamos"

La revista Semana dio la exclusiva este miércoles de que el humorista Carlos Latre y su mujer Yolanda Marcos se han separado después de dos décadas de matrimonio. La pareja, que tiene una hija en común de 20 años, ha decidido poner punto final a su relación personal de forma amistosa y mutuo acuerdo en una decisión que ha sorprendido a todo el mundo de la televisión en España. Cabe recordar que Yolanda, periodista de profesión, ha sido, es y seguirá siendo la representante del cómico y están al frente de su productora.

Tal como ha publicado Hola, la pareja ya no reside en la misma vivienda desde hace varias semanas y Carlos Latre se ha mudado a una nueva casa en Madrid. El cómico incluso habría intentado superar la separación marchándose de España durante unos días junto a su hija Candela para evitar hablar de una ruptura que nadie esperaba a pesar de las crisis que vivió el matrimonio en el pasado. Y es que hace ya más de una década, la pareja atravesó una dura crisis e incluso llegó a separarse, pero dos años más tarde se dieron una nueva oportunidad hasta ahora cuando todo ha vuelto a saltar por los aires.

Yolanda Marcos y Carlos Latre. / SERVICIO ESPECIAL

"Cuando volvimos fue un 'reset'. Pusimos encima de la mesa lo que no nos gustaba el uno del otro, aunque fuera lo más mínimo. Tontería a tontería hace una mochila que es insoportable", confesó por aquella época el propio cómico a Risto Mejide en una entrevista publicada en Cuatro. "Mi peor enemigo soy yo, es una tortura muchas veces", llegó a admitir el propio humorista en unas declaraciones que no pasaron por alto.

Pocas horas después de conocerse el final del matrimonio de sus padres, Candela Latre publicó un vídeo junto al cómico en el que decidían hacer las maletas para pasar unos días lejos de España. "¿Y por qué no una escapada con mi padre Carlos Latre a Zanzíbar? Pues eso, cogimos la maleta y aquí estamos. ¿Queréis ver cómo ha ido todo? ¿Os apetece un recap?", publicó la joven de 20 años en su Instagram.

Su hija sigue su camino

Padre e hija han pasado unos días de desconexión en este pequeño rincón de Tanzania en el Índico. Candela y Carlos han captado varios momentos de su viaje más personal como puestas de sol en idílicas playas. La hija de Carlos Latre y Yolanda Marcos está abriéndose camino en el mundo artístico. Estudia Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas, se define como artista multidisciplinar y ha dado ya sus primeros pasos como cantante actriz e influencer.