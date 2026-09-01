Insólito comunicado conjunto de Javier Ruiz y la Cadena SER tras su polémica salida: acuerdo alcanzado para "disolver" su contrato

La abrupta salida de Javier Ruiz de la Cadena SER, que se ha conocido este lunes, ha tenido un sorprendente giro final con el envío de un comunicado por la cadena de radio y que aparece también firmado por el periodista.

En un intento de hacer visible que la ruptura se ha producido de la mejor manera posible, la emisora ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con Javier Ruiz para "disolver" su relación laboral, tras la incorporación del comunicador a La Séptima.

Cabe recordar que el germen de la nueva televisión, que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, comenzó en el seno del grupo Prisa. Sin embargo, el presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, tumbó este plan y purgó a los máximos impulsores de este proyecto.

Ahora, con Javier Ruiz como primera cabeza visible de La Séptima (es el director de la cadena y el presentador de su magacín matinal, como adelantó en exclusiva YOTELE), la SER asegura haber puesto fin a su relación laboral de manera bilateral.

El periodista dirigía 'Hora 25 de los Negocios', espacio que tras su despedida desaparece de la parrilla, incorporándose la información económica a lo largo de todo el programa 'Hora 25', que esta temporada asume José Luis Sastre como relevo de Aimar Bretos, que a su vez salta al matinal 'Hoy por hoy'.

"Esta radio ha sido siempre mi casa y el amor que le tengo es indestructible. Ojalá volvamos a encontrarnos en algún momento”, ha asegurado Javier Ruiz tras publicarse su marcha de la radio con sede en Gran vía 32.

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Por su parte, Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media, ha agradecido en el comunicado enviado a los medios el trabajo de Javier Ruiz durante todos estos años: “Ha sido extraordinario para conseguir explicar y acercar la información económica a los oyentes”.

Fuente: El Periódico