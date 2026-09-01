Lucas González reaparece en Madrid con un amigo de la infacia como escolta tras su operación de nariz en Turquía

La nueva nariz de Lucas González ha dado mucho de qué hablar después de que ayer 'Y Ahora Sonsoles' desvelara en exclusiva las primeras imágenes de su nuevo rostro tras la operación. Las fotos, captadas en Turquía durante una cena con su mujer, han causado un revuelo importante y hoy su llegada a Madrid ha hecho que el aeropuerto se llenase de medios queriendo preguntar al cantante.

Lucas, exmiembro del dúo de Andy y Lucas ha respondido a las preguntas, pero ha llamado la atención que le acompañara una persona para salvaguardar su seguridad. Lorena Vázquez, colaboradora del programa de Sonsoles Ónega, ha estado en el aeropuerto y ha desvelado en el magacín de Antena 3 la función de este escolta.

"La expectación ha sido máxima, ha llegado envuelto entre fotógrafos, cámaras, reporteros...", ha comenzado señalando la periodista. "También había una persona de seguridad de su equipo que nos ha comentado que era amigo suyo de la infancia y que había venido precisamente para salvaguardar su seguridad por miedo a que alguna cámara chocara contra su nariz", ha explicado.

Una puerta abierta a la reconciliación

Sobre las declaraciones de Lucas, además Vázquez ha destacado la la sorpresa del cantante por no haber recibido ningún mensaje de Andy: "Él lo esperaba y deja la puerta abierta, de nuevo, a esa posible reconciliación".

Una recuperación en Barcelona

Por último, la periodista del programa de Antena 3 ha dado más detalles sobre la operación y su recuperación a partir de ahora: "Ha querido puntualizar que ha sido operado solo por un cirujano plástico, de Turquía, que es especialista en este tipo de reconstrucción de cartílago".

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"También nos ha refrendado lo que comentó el médico que estuvo ayer en plató con nosotros, que le habían tenido que quitar un trocito de costilla para poder hacer esa reconstrucción y que le quedan por delante cinco o seis meses de recuperación, que se realizará desde la clínica que se encargó de hacer ese preoperatorio en Barcelona".