Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sangalli ZaragozaNuevo mercado ZaragozaBango CasademontCrisis CeutaAgricultores AragónPlaza San Miguel
instagramlinkedin

Viral en redes

Reacciones a las palabras de Juls Janeiro pidiendo que se frene su tema en televisión: "Han tenido ustedes una roja"

La hija de Jesulín de Ubrique reclama más atención para las guerras, la violencia machista y las agresiones contra el colectivo LGTBIQ+

Juls Janeiro atiende a los medios

Juls Janeiro atiende a los medios / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Juls Janeiro quiere rebajar la atención mediática generada por sus declaraciones sobre Belén Esteban. Después de varias semanas respondiendo a los reporteros, la joven ha asegurado que el asunto ya no da más de sí y se ha mostrado sorprendida por el espacio que continúa ocupando en televisión.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario señaló que existen cuestiones mucho más relevantes, citando las guerras de Ucrania, Palestina y el Congo, las agresiones contra las personas LGTBIQ+ y el elevado número de mujeres maltratadas en España. "No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen la pena", sentenció.

Juls también respondió con humor cuando fue preguntada por sus miedos. La ‘influencer’ aseguró que únicamente le preocupan la cuota de autónomos, los impuestos y la declaración de la renta, dejando claro que no teme las posibles consecuencias de sus intervenciones públicas.

La inesperada reacción en redes

Sus palabras han generado una oleada de comentarios que destacan su conciencia social y bromean con una supuesta inclinación política. "La comadrona: ‘Felicidades María José y Jesús, han tenido ustedes una ROJA’", escribió un usuario, mientras otros aseguraron que tiene "más conciencia social que el 99,9% de las ‘influencers’".

Noticias relacionadas

La reacción también ha provocado comparaciones inesperadas con la propia Belén Esteban. "Tenemos a la nueva princesa del pueblo", señalaba otro mensaje. Algunos usuarios incluso han implicado a su madre en los comentarios con frases como "es que María José es muy roja", convirtiendo la intervención de Juls Janeiro en uno de los momentos más comentados de las últimas horas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dimite Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tres meses después de llegar al cargo
  2. El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España
  3. Sangalli está ya a un paso del Real Zaragoza, muy cerca de dar el sí
  4. La crónica del Nástic-Real Zaragoza (2-0). Un bofetón repetido en el inicio de la nueva vida
  5. Ibai Gómez, fastidiado por el resultado pero satisfecho con sus futbolistas: “Si jugamos 20 partidos como este, ganamos 19”
  6. La joven artista aragonesa que debuta en el Vive Latino y es la mano derecha de uno de los músicos del momento
  7. La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
  8. Los 'uys' de Delgado, Pau, Cuenca, Terrer o Vadillo y el balance del primer mercado de A.GAIN en el Real Zaragoza

Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta

Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta

Azcón lleva al ministerio las alegaciones contra la línea de tren Teruel-Sagunto: "A esa velocidad de paso de burra ni Teruel ni Aragón pueden avanzar"

Azcón lleva al ministerio las alegaciones contra la línea de tren Teruel-Sagunto: "A esa velocidad de paso de burra ni Teruel ni Aragón pueden avanzar"

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

Los directores de institutos cuestionan la normativa de extraescolares por no responder a sus demandas

Los directores de institutos cuestionan la normativa de extraescolares por no responder a sus demandas

¿Por qué dormimos peor al volver de vacaciones? Un experto señala al sistema nervioso

¿Por qué dormimos peor al volver de vacaciones? Un experto señala al sistema nervioso

Saica acelera su expansión internacional desde Aragón con nuevas inversiones industriales

Saica acelera su expansión internacional desde Aragón con nuevas inversiones industriales

El Calamocha o el David de la Segunda Federación: "No vamos a ser un equipo comparsa"

El Calamocha o el David de la Segunda Federación: "No vamos a ser un equipo comparsa"
Tracking Pixel Contents