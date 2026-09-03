Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Recuerdo televisivo

Verónica Sánchez niega su rechazo hacia 'Los Serrano': "La verdad es que no me cansa en absoluto"

La actriz celebra que nuevas generaciones descubran la serie y prepara un reencuentro con sus antiguos compañeros 18 años después del final.

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Verónica Sánchez regresa este jueves 3 de septiembre al prime time de Antena 3 con el estreno en abierto de 'Las hijas de la criada'. La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega comenzará a las 23:00 horas, después de su lanzamiento previo en Atresplayer.

Con motivo de este nuevo proyecto, la actriz ha concedido una entrevista a Vertele en la que también ha abordado la percepción de que le incomoda hablar sobre 'Los Serrano'. Sánchez lo desmiente con claridad: "Me siento afortunada. La verdad es que no me cansa en absoluto".

La intérprete, que dio vida a Eva Capdevila, asegura que recibe con agrado el cariño de los espectadores. Especialmente le emociona comprobar que quienes siguieron la ficción durante su juventud ahora vuelven a verla con sus propios hijos. Para Sánchez, la serie "sigue vigente veintitantos años después".

El próximo reencuentro

Verónica Sánchez volverá a coincidir con sus antiguos compañeros en la Comic-Con de Málaga, cuando se cumplen 18 años del desenlace de 'Los Serrano'. "Es verdad que la gente te habla de 'Los Serrano' con muchísimo cariño hacia la serie, pero hacia los personajes también", comenta.

Noticias relacionadas

Ese recuerdo es precisamente el que desea alcanzar ahora con Inés Lazariego, su personaje en 'Las hijas de la criada'. Sánchez espera que la audiencia reciba a la protagonista con el mismo cariño y que su historia consiga permanecer en la memoria de los espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  4. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  5. Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR
  6. Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: 'No estáis solos. España no se vende
  7. Crimen de Tauste: Carlota fue la que 'impulsó' a su novio a matar a sus padres y confesó el delito a su hermana
  8. La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Presentación de Blumbergs con el Casademont Zaragoza

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Don Arturo Aliaga López

Don Arturo Aliaga López

Las asociaciones de barrio de Zaragoza piden recuperar el parque de Valdespartera y no ampliar el recinto ferial

Las asociaciones de barrio de Zaragoza piden recuperar el parque de Valdespartera y no ampliar el recinto ferial

El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: "No se ha perdido nuestros platos"

El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: "No se ha perdido nuestros platos"

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre
Tracking Pixel Contents