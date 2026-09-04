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laSexta defiende a RTVE de los ataques a sus reporteros: "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?"

La presentadora de 'laSexta Noticias' denuncia las amenazas, insultos y agresiones sufridas por profesionales de Atresmedia y la cadena pública.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE. / laSexta

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Carlos Merenciano

Madrid

Helena Resano ha utilizado el escaparate de laSexta Noticias para denunciar el aumento de las agresiones contra los equipos desplazados a las manifestaciones en apoyo a Ceuta. "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?", preguntó este jueves 3 de septiembre antes de mostrar varios incidentes sufridos por trabajadores de Atresmedia y RTVE.

"Llevamos demasiados días, demasiadas semanas, viendo que cualquier compañero que está en la calle con un micrófono puede recibir insultos, empujones, amenazas… solo por llevar un micrófono de un canal que no gusta", lamentó la presentadora. Resano calificó estos comportamientos como "inaceptables y muy peligrosos" y reivindicó la libertad de prensa como uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática.

El informativo recopiló imágenes de varios profesionales increpados mientras intentaban realizar su trabajo. Jesús Poveda, reportero de 'Malas lenguas', recibió la amenaza de un posible cabezazo, mientras que Mikel Etxarri, de 'Mañaneros 360', tuvo que soportar empujones durante otra conexión.

Insultos y escupitajos

La pieza también mostró las agresiones verbales sufridas por distintas reporteras. Irene Rupérez, de laSexta, fue insultada al grito de "guarra", mientras que otra integrante de 'Malas lenguas' escuchó cómo le espetaban: "Todas sois unas rameras". Marina Valdés, Sergio Illescas y Juanjo Cuéllar fueron otros de los profesionales afectados por los incidentes.

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"Y aquí decimos que ya está bien", sentenció Resano. El informativo reclamó "respeto y educación", además de mayor protección para los equipos desplegados en la calle: "Que no nos peguen, que nos sintamos verdaderamente protegidos por los encargados de hacerlo. Que nos dejen trabajar en algo que más que un oficio es vocación".

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Fuente: El Periódico

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