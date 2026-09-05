Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaSeat en ZaragozaCrónica Vive LatinoCitas médicas WhatsappPrevia Real ZaragozaVuelos baratos Zaragoza
instagramlinkedin

Estreno inminente

'La ruleta de la suerte' vuelve al prime time con Jorge Fernández y Laura Moure: fecha de estreno confirmada

El concurso de Antena 3 regresa este sábado a la parrilla nocturna con una tercera temporada cargada de botes más altos y nuevos alicientes para los concursantes

Laura Moure y Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte noche'.

Laura Moure y Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte noche'. / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

'La ruleta de la suerte noche' regresa este próximo sábado a las 22:00 horas al prime time de Antena 3 para estrenar su tercera temporada. El concurso nocturno vuelve a la parrilla con entregas inéditas que apuestan por botes más elevados, mayor dinamismo y un formato enfocado en la gran escala de premios.

Jorge Fernández y Laura Moure, que acaba de ser mamá, se pondrán de nuevo al frente de esta versión en horario estelar, luciendo sus mejores galas y manteniendo la cercanía con los concursantes. La dinámica del espacio busca repetir la complicidad que caracteriza al formato diario de la sobremesa, adaptado en esta ocasión a una experiencia de mayor escala.

El programa toma el relevo en la noche del sábado de 'Una fiesta de muerte', ocupando su lugar en la programación de la cadena. Este movimiento refuerza la presencia del concurso en la franja nocturna del fin de semana, un terreno en el que ya ha demostrado su capacidad de atracción.

Noticias relacionadas

En sus dos primeras etapas en el prime time, el formato firmó unas cuotas de pantalla del 9,9% y el 11,2% respectivamente. Con esta nueva tanda de entregas, la cadena busca consolidar la marca en la noche del sábado, capitalizando el respaldo masivo que el espacio cosecha cada mediodía por encima del 20% de share.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Arturo Pérez-Reverte en Aragón: un pueblo deshabitado que le sirvió de inspiración en sus novelas
  2. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  3. Un gigante británico compra una empresa de Utebo que trabaja para las grandes cadenas de hoteles
  4. Contratan una empresa de seguridad privada para evitar que se vandalice el Parque de Atracciones de Zaragoza mientras se complica su reapertura
  5. Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: 'Gracias por todo
  6. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  7. El pueblo de Huesca elegido por BonÀrea para abrir una nueva tienda que consolida su expansión en Aragón
  8. Un popular bar de Zaragoza con café de especialidad cierra temporalmente: 'Volveremos con la misma esencia de siempre

Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)

Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)

Sala Haddine y Lorena Martín reinan en la Milla de Delicias

Sala Haddine y Lorena Martín reinan en la Milla de Delicias

El nuevo 'Súper Dépor' de Aubameyang da otro zarpazo a LaLiga ganando en Villarreal

El nuevo 'Súper Dépor' de Aubameyang da otro zarpazo a LaLiga ganando en Villarreal

El gol de Edu Espiau y los factores Sangalli y Jardí en la primera victoria del Real Zaragoza

El gol de Edu Espiau y los factores Sangalli y Jardí en la primera victoria del Real Zaragoza

El Real Madrid abusa de un diezmado Baskonia en un duelo solidario

El Real Madrid abusa de un diezmado Baskonia en un duelo solidario

Crónica del segundo día del escenario principal del Vive Latino: Guitarricadelafuente se corona como rey de Aragón entre los puñetazos de Biznaga y el reclamo 'indie'

Crónica del segundo día del escenario principal del Vive Latino: Guitarricadelafuente se corona como rey de Aragón entre los puñetazos de Biznaga y el reclamo 'indie'

Concierto de Siloé en el Vive Latino

La virgen de Torreciudad vuelve por un día a su ermita en pleno conflicto con el Opus Dei y el obispo le pide "unir lo que está separado"

La virgen de Torreciudad vuelve por un día a su ermita en pleno conflicto con el Opus Dei y el obispo le pide "unir lo que está separado"
Tracking Pixel Contents