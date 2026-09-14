Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaAP-68Casademont ZaragozaImpuestosCambios en el tráficoSucesos Aragón
instagramlinkedin

Pendiente de diagnóstico

Pipi Estrada, preocupado por su salud tras someterse a una biopsia: "Estoy un poco acojonado"

El colaborador de 'Fiesta' espera los resultados después de que una herida que no cicatrizaba obligara a los médicos a realizarle nuevas pruebas.

Pipi Estrada en 'Fiesta'

Pipi Estrada en 'Fiesta' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Pipi Estrada atraviesa unos días de incertidumbre después de haberse sometido a una biopsia por una herida que no terminaba de curarse. El periodista deportivo reconoció públicamente su preocupación antes de conocer el resultado de las pruebas: "Estoy un poco acojonado. Me van a realizar una biopsia para ver por qué no se cura esa herida".

Ya en 'Fiesta', Estrada explicó que inicialmente pensó que se trataba de la picadura de algún insecto, pero terminó acudiendo al dermatólogo al comprobar que alrededor de la lesión había aparecido "como un cráter". Tras examinarla con un dermatoscopio, el especialista decidió realizar la biopsia, un procedimiento que obligó además a darle dos puntos.

El colaborador tendrá que esperar todavía varios días para conocer el diagnóstico definitivo. "Conoceré los resultados en 7 u 8 días. Tengo esa incertidumbre… Vamos a ver qué sale de todo esto", explicó, insistiendo en que intenta afrontar la situación con optimismo pese a la lógica preocupación.

"Siempre te queda esa incertidumbre"

"Soy una persona positiva, pero siempre te queda esa incertidumbre hasta que te dan los resultados", reconoció Estrada. Por ahora, no existe un diagnóstico confirmado, por lo que habrá que esperar al análisis de la muestra para conocer el origen exacto de la herida.

Noticias relacionadas y más

El periodista ya había intentado tranquilizar a sus seguidores antes de someterse a la prueba. "Seguro que salgo adelante. No es habitual que venga al doctor, gracias a Dios", aseguró en sus redes, mientras permanece pendiente de las conclusiones médicas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza resiste a la locura para ganar en Torremolinos (3-4)
  2. El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair
  3. Los expertos en climatización coinciden: 'Entre aire acondicionado o ventilador tengo claro cuál elegir
  4. Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas
  5. El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?
  6. La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: 'Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort
  7. El peaje de la victoria del Real Zaragoza en Torremolinos: probable lesión de Ander y sustos de Delgado, Iranzo y Diego
  8. Ibai, después del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza (3-4): 'El estar obligado a cambiar a Rubo y Diego nos ha hecho daño

Vídeo | Las obras en la avenida Valencia de Zaragoza se retrasan: esta es la nueva fecha de finalización prevista

Una promotora vasca hace oficial la compra de una parcela para levantar más de 200 viviendas en el barrio del AVE, en Zaragoza

Una promotora vasca hace oficial la compra de una parcela para levantar más de 200 viviendas en el barrio del AVE, en Zaragoza

La rebaja fiscal del PP y Vox mermará en 70 millones la recaudación del Gobierno de Aragón cada año

La rebaja fiscal del PP y Vox mermará en 70 millones la recaudación del Gobierno de Aragón cada año

Los cuatro tocados del Real Zaragoza podrían esquivar la lesión muscular

Los cuatro tocados del Real Zaragoza podrían esquivar la lesión muscular

Huesca estrena su Facultad de Medicina y los alumnos podrán estudiar allí los seis cursos del grado

Huesca estrena su Facultad de Medicina y los alumnos podrán estudiar allí los seis cursos del grado

La panadería de Aragón que elabora el segundo mejor pan de España: "Una hogaza de corteza gruesa y crujiente y miga alveolada"

La panadería de Aragón que elabora el segundo mejor pan de España: "Una hogaza de corteza gruesa y crujiente y miga alveolada"

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada
Tracking Pixel Contents