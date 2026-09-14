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¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 14 al jueves 17 de septiembre de 2026
El programa de Pablo Motos combina esta semana actualidad, ficción, música y entretenimiento con una nueva tanda de invitados en Antena 3.
Carlos Merenciano
'El Hormiguero' afronta su segunda semana de la temporada con una agenda que combina actualidad, ficción, música y entretenimiento. El programa de Pablo Motos recibirá entre este lunes 14 y el jueves 17 de septiembre a seis invitados con nuevos proyectos que presentar.
El lunes 14 de septiembre, la noche comenzará con Juan Vivas. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta analizará la delicada situación que atraviesa la ciudad después de la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Después, el programa cambiará completamente de registro con Leo Harlem, que acudirá para hablar de 'Un plan perfecto', su nueva película, en la que interpreta a un veterano ladrón retirado.
El martes 15 será el turno de Jose Coronado y Martiño Rivas, protagonistas de 'El problema final'. Ambos presentarán esta nueva serie basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, que Netflix estrenará el próximo 25 de septiembre.
Un día después, el miércoles 16, Pablo López regresará al programa coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'El cuatro', que verá la luz el día 18. El cantante continúa además recorriendo España con su gira 'El niño del espacio'.
Finalmente, Julio Iglesias Jr. cerrará la semana el jueves 17 de septiembre. El cantante hablará de 'Julio Iglesias Experience World Tour', el espectáculo con el que recorrerá diferentes puntos de España recuperando sobre el escenario algunos de los grandes clásicos de su padre, Julio Iglesias.
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Fuente: El Periódico
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