RTVE reorganiza el horario de 'Mañaneros', dando más peso a Jesús Cintora y recortando el bloque de Adela González

Jesús Cintora gana terreno en las mañanas de La 1. 'Mañaneros 360' ha modificado la distribución de sus contenidos para adelantar de las 12:00 a las 11:30 horas el comienzo de su bloque político, lo que supone media hora adicional de pantalla para el periodista y reduce el espacio inicial encabezado por Adela González.

La modificación comenzó a aplicarse el martes 8 de septiembre y se repitió posteriormente el jueves 10 y el viernes 11. La entrevista de Pedro Sánchez del miércoles 9 alteró excepcionalmente la estructura habitual, pero el mantenimiento del mismo reparto este lunes 14 apunta a que RTVE ha consolidado la nueva escaleta y no se trata de un ajuste puntual.

Hasta ahora, Adela González comandaba la primera parte entre las 10:40 y las 12:00 horas, momento en el que Cintora tomaba el relevo para centrarse principalmente en política. Con la nueva organización, el primer bloque queda reducido aproximadamente a 50 minutos, de 10:40 a 11:30, mientras que el segundo se extiende hasta las 13:55 horas.

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Más de dos horas para Cintora

El cambio permite a Jesús Cintora ponerse al frente de cerca de dos horas y media diarias de 'Mañaneros 360'. Su incorporación como copresentador titular fue una de las novedades de RTVE para esta temporada después de los resultados obtenidos con 'Malas lenguas', que cerró su anterior curso en La 1 con un 11,2% de cuota. Esta modificación no afecta, por tanto, a su continuidad en el formato, sino al peso que ocupa cada uno de sus bloques dentro de la emisión diaria.