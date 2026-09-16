Sustitución rápida
Laura Cuevas aterriza en 'Supervivientes All Stars' para sustituir a Alma Bollo y llega con varios frentes abiertos
La exconcursante de 'Supervivientes 2025' vuelve a Honduras apenas un año después y se reencuentra con Damián Quintero, Asraf Beno y Rosa Benito.
Carlos Merenciano
'Supervivientes All Stars 3' ya ha cubierto la baja de Alma Bollo. Laura Cuevas se incorporó este martes a la aventura tras el abandono médico de la hija de Raquel Bollo, que tuvo que regresar a España por una lesión que desaconsejaba su continuidad en Honduras. La nueva concursante llegó con salto desde el helicóptero incluido y fue recibida con sorpresa por sus compañeros.
Jorge Javier Vázquez ya había avanzado antes de descubrir su identidad que se trataba de alguien con "mala leche" y "tres enemigos en la isla". Cuevas vuelve a coincidir con Damián Quintero, con quien ya terminó enfrentada durante 'Supervivientes 2025', y llega además con cuentas pendientes con Asraf Beno y Rosa Benito.
La hija del que fuera mayoral de Cantora tampoco tardó en dejar claro que su pasado alrededor de la familia Pantoja seguirá teniendo peso en su concurso. Antes incluso de lanzarse al agua, Jorge Javier le comentó la reacción de Isa Pantoja al verla aparecer, a lo que Laura respondió tajante: "A Isa no sé, pero a Dulce sí".
Regreso apenas un año después
Laura Cuevas participó en 'Supervivientes 2025', donde terminó convirtiéndose en la cuarta expulsada definitiva de la edición. Su trayectoria televisiva incluye también 'GH VIP 3', aunque su notoriedad está especialmente ligada a su relación con el entorno de Isabel Pantoja, ya que pasó buena parte de su infancia vinculada a Cantora por el trabajo de su padre.
Su incorporación mantiene así en 14 el número previsto de concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' y la sitúa en Playa Luna, el mismo equipo al que pertenecía Alma Bollo. Su llegada añade además nuevos frentes a una convivencia que apenas lleva unos días y que ya acumula varios conflictos abiertos.
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Fuente: El Periódico
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