La pregunta es muy simple. ¿Cuántos de los que han visto el programa especial con el reencuentro del reparto de Friends sintieron ganas de volver a ver la serie? Hasta hace muy poco, Netflix estaba pagando hasta cien millones de dólares por tener disponible en su catálogo las diez temporadas de la ya mítica telecomedia. Si hay un título con el que aprendimos a hacer maratones televisivos durante los noventa fue precisamente con Friends. Una forma de ver televisión que encajaba perfectamente en el modelo de consumo de la plataforma. Poco a poco, Warner ha ido recuperando sus derechos y actualmente en España la serie está en exclusiva en HBO. La serie va a ser uno de los títulos estrella para el lanzamiento de la nueva plataforma de la casa bautizada como HBO Max y que será la que acabe sustituyendo a su predecesora en todo el mundo en un desembarco que está previsto para este año. Era la segunda vez desde 2004 (17 años ya) que se reunía el reparto al completo al completo en televisión. La vez anterior fue en el programa de Jimmy Kimmel.

Ese equipo que logró cobrar la astronómica cifra de un millón de dólares por episodio, aunque sus carreras no fueron tan brillantes después del final del título que los encumbró a lo más alto. El reparto de The Big Bang Theory fue uno de los pocos que lograron repetir esta hazaña. El reencuentro del equipo al completo se ha convertido en el evento televisivo perfecto, como lo fue el final de Lost, de Juego de Tronos y, claro, de la propia Friends. Un marco incomparable para el lanzamiento de HBO Max, del que estoy seguro que tendremos noticias muy pronto en España, aunque en Estados Unidos funciona desde mayo de 2020. La lucha por los derechos de la serie ha sido encarnizada y la ganadora debe ahora amortizar la inversión. En algunos medios se habla de que cada uno de los actores ha cobrado distinto por hacer este programa especial, pero la cifra más alta se sitúa en torno a los 2,5 millones de dólares.

Había ganas de Friends. Y se notaba. Todos queríamos reencontrarnos con Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courney Cox, Mathew Perry, Matt Leblanc y Lisa Kudrow y regresar a esos años en que las cosas parecían más sencillas y no había nada como sentarte ante el televisor y dejar que este reparto hiciera su magia. Es inevitable que a uno se le ponga la carne de gallina al ver volver a Rachel, Ross, Mónica, Chandler, Joey y Phoebe de nuevo en los inolvidables decorados del apartamento y recordando los momentos estelares de la serie. Como si fuera una de esa selección de extras de un antiguo disco dvd. Pero Friends era mucho Friends. Y esto no podía ser una entrevista cualquiera. El evento era como esas reuniones de antiguos alumnos en los que uno se reencuentra con sus antiguos compañeros de clase, a quienes hace años que no ve, y retoma las viejas conversaciones como si el tiempo no hubiera pasado. En las escenas en las que ensayaban las líneas de diálogo de algunos de los viejos episodios, me sorprendí riendo a carcajada limpia, como cuando veía Friends.

Pero también esta reunión de viejos amigos nos ha servido para dejarnos clara una cosa: la Friends que conocíamos nunca más va a volver. En las entrevistas a los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, lo dicen muy claro: contar nuevas historias de estos personajes, serían como romper ese final perfecto que les dio en su día a la serie. Puede que alguno pensara que iba a ver un episodio especial con el reencuentro no de los actores sino de los personajes que interpretaron. Pero, no. Esto es una entrevista para repasar qué fue el fenómeno Friends. Donde escuchamos a algunas celebridades explicar lo que supuso la serie para ellos. La triste realidad con la que nos enfrentamos cuando vemos al reparto junto de nuevo es que ninguno de ellos es ya un jovenzuelo. El tiempo ha pasado para todos. Para ellos y para nosotros. Mi personaje favorito de la serie era Chandler, así que imagínate.

Pero no deja de ser un pequeño momento de placer recordar por unos momentos esos días en que Friends era la reina indiscutible de la televisión norteamericana. Y después retornar a nuestras vidas en el momento en que las dejamos. Mientras otras cadenas se han dedicado a desempolvar viejos éxitos del pasado y traerlos de vuelta en forma de reboots. Se nos habla del regreso de CSI con Grissom al frente, de un nuevo Príncipe de Bel Air, hasta de Sexo en Nueva York. Y mira que se había especulado con el tema del retorno de Friends. En estos tiempos de revival y de explotar el efecto nostálgico, el equipo que nos hizo reír desde los sofás de Central Perk nos ha dado la oportunidad de volver a saciar nuestra sed de fans. Pero también nos ha dejado un mensaje: Friends nunca va a volver.