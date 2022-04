Esta noche, a partir de las 22:10 horas, La 1 de TVE estrena la décima temporada de ‘Masterchef. El programa vuelve a encender las cocinas y 50 afortunados, después de superar los castings presenciales, cuentan con 40 minutos para elaborar un plato libre que terminan frente al jurado. A continuación, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz toman la última decisión de quiénes van a ser los merecedores del codiciado delantal. Tras el casting, la segunda prueba tiene como escenario Madrid. Para el debut de los aspirantes, el jurado escoge la Plaza de Colón para realizar un servicio solidario, ya que se va a donar toda la comida a Mensajeros de la Paz. Asimismo, cocinan para el mayor número de comensales de la historia del programa: 240 personas. Los equipos preparan un menú tradicional basado en algunas de las recetas más icónicas de la capital. El Padre Ángel, ganador del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y candidato al Nobel de la Paz, y el chef Mario Sandoval visitan las cocinas. En la última prueba de la noche, los delantales negros se encuentran con una caja misteriosa que no les va a dejar indiferentes. La sangre es un ingrediente de suma importancia en la gastronomía de medio mundo desde tiempos inmemoriales y un auténtico tesoro gracias a sus múltiples propiedades nutricionales. El primer reto eliminatorio de la temporada consiste en elaborar, en 75 minutos, un plato con la sangre de cerdo como protagonista. El chef Francis Paniego, por su parte, les da algunos consejos para superar la primera expulsión, incluso trae algunos platos con este ingrediente.

Telecinco mantiene ‘La que se avecina’ a las 22:00 horas. ‘Una fuga playera, un santuario para mayoristas y el retorno del detective león’. Enrique, Coque y Chusa son felices en Peñafría. Más tarde, Antonio, prófugo de la justicia, se presenta en el pueblo. Mientras tanto, Amador resucita al detective León para intentar encontrar al moroso. Lola, por su parte, monta un mercadillo para deshacerse de sus muebles ante la inminente expropiación y Agustín se apunta a la idea. Finalmente, Berta y Fermín planean su fuga para empezar una nueva vida juntos en la Costa del Sol.

Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Gülben no puede acostumbrarse a su nuevo hogar, a Esat ni al matrimonio en sí. Paralelamente, Han sopesa toda su vida después de la decisión de Ceylan. Más tarde, incapaz de acostumbrarse a la ausencia de Gülben, Safiye da un paso adelante y le pide apoyo a Naci.

Cuatro seguirá buscando el amor en ‘First Dates Crucero’ a partir de las 22:45 horas. Programa especial dedicado a parejas que no se embarcan para buscar el amor, sino con objetivos igualmente importantes: volver a soñar juntos, recuperar la pasión, celebrar su relación, disfrutar de aquel viaje que siempre quisieron hacer juntos, pero que nunca pudieron realizar o intentar una reconciliación. Entre ellos, Nela y José, padres de Melyssa Pinto, que celebran su luna de miel 37 años después de su boda. Aunque ambos llevan más de tres décadas navegando juntos en la vida y siguen enamorados como el primer día, nunca pudieron hacer este viaje y ahora que sus hijas son mayores quieren disfrutar al máximo esta oportunidad. El espacio también recibe a la pareja formada por Laura y Juan Carlos. Después de una infidelidad, Laura no confía en José Carlos y ambos han decidido darle una última oportunidad a su matrimonio. Él asegura estar muy arrepentido de su infidelidad y quiere que todo vuelva a ser como antes, pero necesita que ella deje a un lado su actitud controladora para empezar una nueva etapa en su relación. El barco también es testigo de la romántica sorpresa que Tony, un joven de 26 años, quiere dar a Oyirum, una chica con una gran capacidad de superación que ya visitó en una ocasión anterior el restaurante de First Dates. Otra de las protagonistas de esta entrega es María Jesús, que llega al crucero sin saber que se va a encontrar con Esther, su exnovia, que quiere pedirle una oportunidad para reflotar su relación y dejar atrás los problemas del pasado.

laSexta emite ‘La torre oscura’ a partir de las 22:30 horas. Carlos es un ejecutivo de banca que lleva una buena vida y que tiene una posición económica elevada. El día comienza llevando a sus hijos al colegio, algo excepcional ya que suele hacerlo su mujer. Cuando arranca su coche, recibe la llamada de un desconocido que lo sabe todo sobre él. Esta persona le anuncia que tiene una bomba debajo de su asiento y le comunica que tiene apenas unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero. Si no lo consigue, su coche va a volar por los aires.