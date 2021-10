A pesar de los discretos resultados de 'Love is in the air' y su fugaz apuesta por 'Mi hogar, mi destino', Telecinco no tira la toalla y volverá a apostar por una telenovela turca en su programación. La cadena ha comenzado a promocionar el estreno de 'Amor a segunda vista', que este lunes arrancó sus emisiones en Divinity con un gran dato de audiencia.

La comedia romántica registró un destacado 4,3% de cuota de pantalla y 387.000 espectadores, convirtiéndose de esta forma en el mejor estreno de una serie turca en el canal femenino del grupo.

La ficción, que se emite a diario en la franja de 17:30 a 18:30 horas, ha cumplido las expectativas y contará con un nuevo pase en la cadena principal de Mediaset, que todavía no ha concretado en qué franja horaria se emitirá. "Podrás volver a verla próximamente en Telecinco", reza la promoción que puede verse en sus pausas publicitarias.

'Amor a segunda vista' cuenta con un elenco encabezado por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, protagonistas de 'Mujer' y 'Mi hija', respectivamente. La serie ha mantenido los datos de su estreno durante toda la semana: el martes se apuntó un 3,6% con 316.000, mientras que el miércoles alcanzó un 3,7% con 320.000. El jueves, la serie escaló otra décima (3,8%) y reunió a 318.000 espectadores.

Sinopsis de ‘Amor a segunda vista’

Zeynep (Özge Özpirinççi) es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Tras descubrir el amor, decide viajar a Estados Unidos sin la aprobación de su familia. Su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no desea convertirse en padre. Pese a ello, decide seguir adelante con su embarazo.

Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih (Buğra Gülsoy) un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama.

Deseoso de proseguir con su libertad, Fatih propone a Zeynep que finja ser su esposa, oferta que ella acepta, ya que necesita tiempo para poder explicar a su familia que su novio la ha abandonado y se ha convertido en madre soltera. ¿Llegarán Fatih y Zeynep a enamorarse?