ATRESplayer PREMIUM estrena el 31 de mayo 'Los Borbones: una familia real', primera serie documental sobre la familia real española. La producción, que consta de seis episodios, está dirigida por Aitor Gabilondo y la periodista Ana Pastor y, además de hablar de la realeza actual, se remonta al pasado para analizar los orígenes de la crisis de la institución.

"El proyecto ha nacido de una pregunta que nos hicimos. ¿Cómo es posible que en España no haya una serie documental de nuestra familia real?", cuenta Ana Pastor en una rueda de prensa. Tal como explica la periodista, el documental retrata "lo parecidos que han sido algunos Borbones hasta ahora y cómo toda esa herencia se deposita ahora mismo en el rey Felipe VI, y veremos si en la princesa Leonor".

"Hay una tendencia en parecidos sorprendentes, sobre todo entre Alfonso XIII y el rey emérito si hablamos de cuestiones económicas", comenta Pastor, que afirma que Alfonso XIII fue procesado por cobrar comisiones. "También son parecidos en las relaciones que han tenido esos dos Borbones con las mujeres", añade.

"No hay mejor guion basado en hechos reales que el que nos ofrece nuestra familia real, al menos desde hace 100 años. Una de las grandes fortalezas es el increíble trabajo que ha hecho el equipo de documentación, encontrando imágenes desconocidas, inéditas y cartas de Alfonso XIII", explica. "La apuesta es diferente no solo en lo estético, sino que es muy importante no haber hecho un documental cronológico. Es temático, vamos a hablar de la relación de los Borbones con el dinero, las mujeres y del futuro", adelanta Pastor.

Un capítulo dedicado a Letizia

Pastor asegura que su capítulo favorito es el cuarto, centrado en la reina Letizia. "Es el único que tiene una protagonista y un nombre propio, la reina Letizia. Sabía lo difícil que se lo habían puesto por ser nieta de un taxista, pero creo que está muy bien cómo su entorno ha contado que ha sido una epopeya", revela.

"Se la ha maltratado, en algunas ocasiones por la prensa, y ha conseguido ser reina. El gran trabajo que ha hecho sobre sus hijas seguramente será bueno para todos", opina la fundadora de Newtral.

Juan Carlos I, una "decepción" para los españoles

Aitor Gabilondo asegura que 'Los Borbones: una familia real' muestra cómo Juan Carlos I pasó de ser una figura admirada a una decepción para los españoles. "Hacía falta un documental sobre la familia real española, durante muchos años se ha protegido a la familia real y creo que ha llegado el momento de hablar para devolver ese resentimiento que hay en una generación, la generación de la Transición, que tuvo que confiar en alguien para empezar una nueva etapa y confiaron en Juan Carlos", expone.

"Se han llevado una decepción tremenda con él. A mí me gusta decir que es el Lance Armstrong de la monarquía: tramposo y mentiroso. Él es un ejemplo, pero no es el único. Sus antepasados Borbones también cayeron en los mismos errores y decepcionaron a los españoles", puntualiza.

Gabilondo aclara que se trata de un retrato "crítico" y confiesa que lo más difícil fue dar con un tono equilibrado. "Había que ser equilibrado y creo que lo hemos conseguido, entre la felación y la guillotina hay un camino intermedio", dice.

"En los últimos 100 años han reinado, los han expulsado, han vuelto, ahora están en crisis. No es una monarquía asentada, no es comparable a Reino Unido, no tiene esa raigambre. Ellos no protegen una institución que ya es difícil de entender en el siglo XXI, que no se sostiene si no se apoya. Los primeros que tienen que creer en ella son ellos, y no parece que lo hagan. En Reino Unido es diferente", expone Gabilondo.

Diferentes invitados

Además de contar con imágenes y documentos inéditos, el documental incluye la participación de diferentes invitados. "Hay entre 30 y 40 personas en la lista, la mayoría de ellas salen. Con otras hemos hecho consultas porque queríamos tener también rigor periodístico", desvela Pastor.

"Es muy diverso, puedes encontrarte a Luis María Anson y a Elizabeth Duval en una misma pregunta sobre qué pasará si Leonor decide tener una pareja mujer en el futuro. Pertenece a una generación donde eso es más abierto y directo. Te lo puede responder gente más conservadora o más progresista. También hay gente de los entornos de los eméritos y de los actuales", relata.

Además de en ATRESplayer PREMIUM, el primer episodio de 'Los Borbones: una familia real' se podrá ver el 31 de mayo en La Sexta. Al finalizar, los suscriptores de la plataforma ya tendrán disponible el segundo capítulo. Cada semana, ATRESplayer PREMIUM estrenará una nueva entrega.