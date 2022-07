Como bien avanzaba en su título, la telenovela colombiana 'Pasión de Gavilanes' provocó el delirio hace casi 20 años con su mezcla de amores, desamores, celos y enredos familiares. Últimamente ha tenido una exitosa segunda vida en Netflix con su reposición, lo que le ha valido para que el gigante del 'streaming' estrene ahora su secuela, que ya se empezó a ver en abierto en Mediaset (con escasos índices de audiencia). Una de sus protagonistas es la actriz y bailarina Camila Rojas (Cúcuta, Colombia, 1990), acostumbrada a interpretar a mujeres latinas de diferentes nacionalidades. No ha sido difícil para alguien como ella, nómada, que ha vivido largas temporadas en México, donde ha desarrollado casi toda su carrera, Londres y Hollywood.

¿Vio la telenovela original?

La vi cuando tenía 13 años y 'Pasión de Gavilanes' estaba en pleno furor.

¿Qué le gusta de Muriel, su personaje?

Tengo el privilegio de hacer un personaje que toca casi todos los universos. Principalmente el de Rosario, que es el del bar Alcalá, pero también el de todas las hermanas Elizondo, los de los personajes nuevos, el de mi papá...

¿Tiene usted cosas de Muriel?

Sí. Muriel tiene un carácter luchador y yo soy así, como muy emprendedora, trabajando mucho por lo que quiero. Pero es más romántica que yo y ha pasado por cosas mucho más fuertes. Creció en un ambiente demasiado disfuncional, sin calor humano, pero usó todos sus errores para ser mejor persona, igual que hago yo.

Ha trabajado sobre todo en telenovelas, que suelen tener personajes extremos.

Alcancé a hacer muchas telenovelas al principio de mi carrera. Ahora se siguen haciendo telenovelas en Televisa, en TV Azteca, pero ya no son como antes.

¿En qué sentido? Porque títulos como 'Café con aroma de mujer' y 'La reina del flow' están triunfando internacionalmente gracias a Netflix.

Sí, pero ahora es como un formato distinto, como una teleserie. La realización ha cambiado, los actores están más asentados, son más naturales y no están tan arriba.

¿Cómo una chica colombiana ha acabado desarrollando prácticamente toda su carrera en México? Porque empezó a interpretar casi por casualidad, cuando se fue a estudiar a Londres.

Me fui a Londres con la ilusión de estar un año de intercambio y después volvería a Colombia para estudiar Comunicación Social, que era lo que yo quería hacer. Y cuando ya estaba allá mi madre me dijo que tenía la oportunidad de quedarme y a mí se me hacía como muy extraño, porque tenía otros planes de vida. Envié solicitudes a todas las universidades para estudiar Comunicación Social y ninguna me aceptó. Y como toda la vida me había encantado bailar, empecé a buscar cursos de baile, pero todos tenían también canto y actuación, y ahí sí que se me abrían las puertas.

Tantas se le abrieron que acabó recalando en Hollywood.

Un día estaban haciendo audiciones para estudiar en Hollywood, hice el 'casting' y lo pasé. ¡No me lo podía creer! Y me mudé allí para empezar una vida nueva. Cuando estaba terminando los estudios me contactaron de TV Azteca y me dijeron que estaban interesados en mí. Viajé a México, que me abrió las puertas para trabajar en esta industria. Ahora entre mis planes está trabajar en España, algo que nunca he hecho. Me gusta mucho lo que hacen aquí, es muy distinto, tiene otro formato, otra realización... Me encantan los actores españoles.

¿No le importa volverse a mudar, con tanto trajín de países que ha llevado en los últimos años?

Para nada. Yo soy colombiana, pero nunca había trabajado en mi país hasta que estuve cinco meses rodando 'Pasión de Gavilanes' en Colombia. Toda mi carrera la había hecho en México. Así que por supuesto que vendría aquí, sería superfeliz.

Decía que le gustaban los actores españoles y ya ha trabajado con uno, Óscar Jaenada, en una serie que estrenará próximamente Disney+ centrada en el universo de Julio Verne. ¿Cuál es su papel?

Es una serie con muchos efectos especiales y hago de una guerrera que pelea en artes marciales y hace acrobacias. Yo soy gimnasta y practico mucho boxeo, así que fue la oportunidad de mezclar cosas que me apasionan. Como en 'Pasión de Gavilanes', que pude fusionar la interpretación con el baile, otra de mis grandes pasiones.

No ha sido su único proyecto televisivo reciente.

No. He participado en 'El Galán' [de Star+] y he grabado 'El Rey', el 'biopic' del famoso cantante de rancheras Vicente Fernández que se estrena en septiembre en Netflix. Interpreto a su mánager, la persona que le ayuda a construir su carrera.