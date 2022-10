Hace un año, cuatro directores del cine reciente (Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz) le dieron una vuelta de tuerca a las míticas 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador, reinterpretando cada uno un relato de terror del maestro del suspense patrio. Amazon Prime Video ha querido repetir la experiencia con cuatro nuevos cineastas (Salvador Calvo, Nacho Vigalondo, Alice Waddington y Jaume Balagueró), con una segunda temporada de la serie antológica que estrena este viernes 28 de octubre. Javier Gutiérrez es el protagonista de uno de los episodios, 'El trasplante', un inquietante relato ambientado en un futuro no muy lejano en el que los ciudadanos se ven empujados a mantenerse jóvenes para no ser excluidos socialmente.

En 'El trasplante' no aparecen monstruos ni hay asesinatos, pero provoca mucha desazón.

El capítulo busca huir del terror al uso y propone una historia más inquietante y perturbadora, que te deje un poso amargo y nos invite a preguntarnos hacia qué mundo estamos abocados de aquí a muy poco tiempo. Un mundo en el que el capitalismo ha abierto una enorme brecha social y ha provocado un socavón en las clases medias y la invisibilidad de las personas sin recursos.

Es un futuro distópico y llevado al extremo, ¿pero el capítulo provoca inquietud precisamente porque podemos ver en él visos de realidad?

¡Claro! Vivimos en un mundo en el que hay una falta de escrúpulos tan enorme, que eso hace terrorífico el capítulo. Aunque es ficción, es un mundo pegado a la realidad y por eso te deja peor cuerpo si cabe.

¿A usted ya le dejaban sin sueño los capítulos originales de 'Historias para no dormir'?

Entonces era un poco pequeño y me mandaban a la cama, pero con el tiempo sí que puede disfrutarlos. Chicho fue un cineasta al que quizá no le dimos la importancia que tenía, a la altura de Hitchcock, un maestro de directores, de guionistas... Él inventó la tele moderna y su legado es mayúsculo, así que merece ser revisitado.

Otro de los temas centrales de 'El trasplante' es el temor a que, en la vejez, quedes excluido de la sociedad.

Y eso a día de hoy existe. Yo no me he visto en esa tesitura, pero sí que conozco a personas cercanas que, llegando a los 50, son invisibles en el mercado laboral. Es la pescadilla que se muerde la cola: uno intenta no aparentar la edad que tiene y, si tiene dinero, se irá a una clínica estética y, si no, se hará un tinte como el personaje de José Ángel Egido en 'Los lunes al sol'. También hay una crítica a las redes sociales, al inventarnos un mundo ideal inexistente. El capítulo encierra muchas lecturas, invita al debate y a la reflexión y deja pocas esperanzas en un mundo que tenemos ya ahí llamando a las puertas.

"Mi mayor miedo es la enfermedad"

¿Cuál es su mayor miedo?

La enfermedad y la preocupación por los míos. La muerte no, porque no creo en el más allá. Así que ojalá que la salud me respete y pueda seguir trabajando y disfrutando de la vida.

¿Por qué los futuros distópicos siempre nos los imaginamos a peor?

Porque el mundo que estamos creando genera más violencia, más brecha social, más pobreza, más egoísmo... No se me ocurre apenas un adjetivo positivo para ese mundo que está llamando a las puertas o el mundo de hoy. Vivimos inmersos en no sé cuantas guerras y solo nos preocupa lo que está más próximo a nosotros. Ucrania nos preocupa porque nos ha tocado los bolsillos. Yo apelaría a dejar de preocuparnos por nosotros mismos y que nos pusiéramos más en los zapatos del otro.

Usted es uno de los actores españoles más prolíficos y ha participado en varios títulos televisivos con mucho tirón, como 'Águila Roja', 'Los Serrano' y 'Estoy vivo'. Pero nunca le han encasillado en un personaje. ¿Lo considera una bendición?

Pues mucha gente me sigue llamando Satur [su personaje en 'Águila Roja'] y eso me produce mucha alegría. Yo le debo mucho al mundo de la televisión, por la visibilidad que me ha dado. Hay mucha gente que se ha acercado al teatro a verme por ser un personaje popular. He tenido la infinita suerte de poder transitar por el teatro, el cine y la tele haciendo drama, comedia, 'thriller', ahora terror, así que despisto un poco al personal, que no sabe bien qué clase de personaje voy a hacer. Eso me divierte, porque soy un culo inquieto y me gusta salir de mi zona de confort.