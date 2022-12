Entre búsquedas de últimos regalos, cenas y discusiones familiares o amansamientos de fieras, quizás, solamente quizás, estos próximos días festivos nos queden unos minutos para recuperar alguna serie de la que todo el mundo hablaba últimamente. Desde aquí lo ponemos fácil con siete buenas y breves propuestas, ordenadas de menor a mayor exigencia temporal.

1. 'Spector' (4 episodios, 3 horas y media)

"El sonido lo abarcaba todo, saturaba la cabeza del oyente y le desgarraba el corazón con el fragor de los timbales y una tromba exuberante de ruido". Así de apasionadamente describía Bob Stanley el ‘muro de sonido’ de Phil Spector en 'Yeah! Yeah! Yeah! La historia del pop moderno'. Por desgracia, Spector no pasó a la historia solo como innovador productor de The Crystals, The Ronettes o The Righteous Brothers, sino también como tipo violento y peligroso que acabó condenado a prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. Todas sus caras son analizadas por Sheena M. Joyce y Don Argott en una miniserie documental que reabre finalmente un debate infinito: ¿se puede disfrutar de la excelente obra de una mala persona? Disponible en Movistar Plus+.

2. 'The English' (6 episodios, 5 horas en total)

Hugo Blick, uno de los autores más idiosincrásicos de la tele británica moderna, está detrás de este notable wéstern revisionista. Seguimos el camino entrecruzado de dos personajes en busca de retribución. Por un lado, una mujer inglesa, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt), llegada a Kansas en 1890 para vengarse del hombre que cree que causó la muerte de su hijo. Por otro, el callado pero elocuente Eli Whipp (Chaske Spencer), un nativo pawnee que sirvió como explorador a la caballería estadounidense y se ha decidido a reclamar unos acres de tierra por los servicios prestados. A quienes vieran 'The honourable woman', de Blick, no les sorprenderá lo alambicado de la trama, pero el cierto desconcierto queda compensado por la riqueza de los personajes, centrales o no, y esa reveladora visión del Oeste en toda su genocida realidad. Disponible en HBO Max.

3. 'El paciente' (10 episodios, 5 horas en total)

Después de sentar cátedra con 'The Americans', Joel Fields y Joe Weisberg han sorprendido este año con este 'thriller' psicológico a cuatro manos, duelo esencialmente verbal entre los dos personajes más opuestos del mundo. El terapeuta judío Alan Strauss (Steve Carell), mesurada y cálida voz de la razón, ha de vérselas con un paciente particularmente volátil, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), que le ha secuestrado para tratar de liberarse de sus impulsos homicidas. En el intento de curarle y no provocarle, Alan ha de explotar a conciencia todas las estrategias habidas y por haber. Pero su trabajo no acaba aquí: en su tiempo relativamente libre, se dedica a lidiar interiormente con sus propios demonios, con el distanciamiento de un hijo pasado a la ortodoxia. Disponible en Disney+.

4. '1899' (8 episodios, 6 horas y media en total)

De los creadores de 'Dark', la guionista Jantje Friese y el director Baran bo Odar, ha llegado este año un nuevo viaje alucinante, esta vez a bordo de un buque de vapor: el oscuro Kerberos, cuyos pasajeros europeos buscan nueva vida en Nueva York en los estertores del siglo XIX y acaban perdidos en algún lugar del tiempo y el espacio. En entrevista con este diario, Baran bo Odar citó influencias como 'Alien: el octavo pasajero' o 'El resplandor', "en las que encontramos una situación contenida de la que la gente no puede emerger y les hace perder la cabeza". ¿Cuánto de todo esto sucede realmente? ¿Cuánto es un sueño? ¿Dónde estamos realmente y por qué? Preguntas en un mundo extraño, gótico e inasible. Disponible en Netflix.

5. 'Andor' (10 episodios, 9 horas en total)

¿Qué hacía falta para revivir la promesa de 'Star wars'? Simplemente, buscar a un creador con verdadera personalidad y dejarle trabajar. El guionista y director (no aquí) Tony Gilroy ('Michael Clayton', la saga Bourne) cogió los mandos de esta precuela de 'Rogue One' e hizo lo suyo: un thriller de espionaje adulto y realista, con una visión moral de la violencia. Donde otros habrían tirado de efectos especiales obvios, Gilroy prefiere integrar sutilmente los elementos digitales en la estética realista de la serie, algo en lo que tiene mucho que decir el joven y prodigioso diseñador de producción Luke 'Chernobyl' Hull. Disponible en Disney+.

6. 'El club de la medianoche' (10 episodios, 9 horas)

Tras haber explorado historias clásicas de Shirley Jackson y Henry James, el cineasta de terror Mike Flanagan se acercó en su última (ya casi definitiva) serie para Netflix al menos conocido autor (sobre todo) juvenil Christopher Pike. Adaptación de la novela homónima a la vez que homenaje a toda su obra, 'El club de la medianoche' sigue a un grupo de jóvenes enfermos terminales que se reúnen, así es, a medianoche para contarse historias de terror creadas por ellos mismos. Cuando Ilonka (Iman Benson) se suma oficialmente a la banda, es informada de un antiguo pacto: el miembro del grupo que muere ha de hacer lo imposible para enviar señales desde el más allá. Suena triste y siniestra, y lo es, pero también puede ser francamente divertida e ingeniosamente referencial. Disponible en Netflix.

7. 'Shantaram' (12 episodios, 12 horas)

Tras protagonizar 'La ciudad perdida de Z', de James Gray, Charlie Hunnam ha vuelto a meterse en una emocionante peripecia existencial, o, como nos la describió él mismo, "una aventura épica sobre romance y amistad, traición, el significado de la vida, qué es Dios… Temas increíbles y muy amplios". Estas descripciones no señalan, sea como sea, el importante ingrediente 'pulp' de la odisea de Lin Ford (Hunnam), convicto australiano que aterriza en Bombay en busca de una nueva versión de sí mismo y encuentra… nuevos problemas. La primera temporada solo cubre un tercio de la historia y, por desgracia, no habrá más, pero merece la pena experimentar esta entrega hasta sus últimos y trágicos minutos. Disponible en Apple TV+.