Íntimos amigos de Brays Efe y Anna Castillo, Javier Calvo y Javier Ambrossi no se han querido perder el estreno en Madrid de la última película de los actores, 'El fantástico caso del Golem'. Y, teniendo en cuenta que se han convertido en una de las parejas más triunfadoras en el panorama audiovisual de nuestro país, y sus proyectos se cuentan por éxitos -como 'Paquita Salas'- no hemos dejado pasar la ocasión de preguntarles si se verían llevando a la ficción la historia de amor que más titulares ha acaparado en los últimos tiempos, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Revelando que aunque conocen "bastante poquito" a la marquesa de Griñón le tienen "mucho cariño" porque "ella también sintió la llamada de Dios" como la protagonista de la película y obra teatral que tantas alegrías les ha dado, 'La llamada' -"aunque no sé si Dios le cantaba la de Whitney Houston como a Macarena García" apuntan divertidos- y fue a ver la obra al teatro "un montón, tres fines de semana", los Javis no descartan hacer una película sobre su relación con Íñigo: "No tenemos ni idea, pero tiene su giro" asegura Ambrossi, dejando en el aire si en un futuro podrían crear un personaje inspirado en la historia de Tamara.

A tres semanas de su boda, los Javis, que llevan 12 años juntos y están tan enamorados como el primer día, han revelado que el secreto para que el matrimonio de la socialité sea un éxito pasa por ser, sobre todo, "amigos íntimos". "Nos encanta hablar, ir al cine, lo compartimos todo y cuando hay un problema lo solucionamos". Sin duda, un consejo de oro para Tamara e Íñigo que, quién saben, podrían convetirse en una fuente de inspiración tras concluir el rodaje de 'La Mesías', su último proyecto, que se estrenará este otoño en Movistar+.