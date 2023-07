Julio llega con estrenos de series para todos los gustos. Por un lado está la comedia castiza de Movistar Plus+ 'Poquita fe', de los creadores de 'Camara café', Pepón Montero y Juan Maidagán; la serie de terror 'The horror of Dolores Roach', basada en un pódcast homónimo, en Amazon Prime Video; el 'thriller' 'The resort'; 'Un cuento perfecto', historia romántica de Netflix con el sello de Elisabet Benavent, la autora de las novelas que inspiraron la serie 'Valeria' y la película 'Fuimos canciones', y un esperado regreso, el de la serie de animación 'Futurama', en Disney+.

'POQUITA FE' Día 4. Movistar Plus+. Comedia de 12 episodios de 15 minutos de duración contada a través de la particular manera de ver el mundo, es decir, con lo anecdótico e irrelevante siempre en un primer plano, de Pepón Montero y Juan Maidagán ('Justo antes de Cristo', 'Cámara Café', 'Los del túnel'). La protagonizan Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas), un matrimonio que intenta vivir su vida lo mejor que pueden. Algo que no se lo pone fácil sus suegros, siempre presentes; la hermana de Berta, que es la favorita de sus padres; la madre de José Ramón, un espíritu libre que llega a agotar; un vecino de lo más despreciable; los de la guardería donde trabaja Berta, y los guardas de seguridad compañeros de él. 'THE HORROR OF DOLORES ROACH' Día 7. Amazon Prime.Serie de terror inspirada en la legendaria 'Sweeney Todd', en cuyos ochos capítulos se puede encontrar amor, traición, canibalismo y supervivencia. Basada en el exitoso pódcast homónimo de Aaron Mark para Gimlet Media, la ficción cuenta cómo tras cumplir una injusta condena de 16 años de cárcel, Dolores Roach regresa a un gentrificado barrio de Washington Heights, donde ya todo ha cambiado y no queda ninguna persona de su círculo más cercano. Solo queda Luis, un viejo amigo drogadicto que deja que viva y trabaje como masajista en el sótano de su tienda de empanadas. Y cuando pensaba que había empezado una etapa de estabilidad, ocurre algo que lo cambia todo. 'THE RESORT' Día 7. Movistar Plus+.'Thriller' cómico tan torpe como fascinante que explora el matrimonio, las vacaciones familiares y el amor con una serie de misterios que ocurren en unas vacaciones en la Riviera Maya de fondo. La protagonizan Noah (William Jackson Harper) y Emma (Cristin Milioti), que están en el Oceana Vista Resort para celebrar su 10º aniversario. Mientras que él está contento con su vida, ella siente que su matrimonio está estancado. Y en estonces cuando encuentran la primera pista de ese misterio sin resolver que sucedió hace 15 años, la desaparición de los adolescentes Violet (Nina Bloomgarden) y Sam (Skyler Gisondo), lo que pondrá a prueba su matrimonio. 'FUTURAMA' Día 24. Disney+. Temporada 11. No es un estreno, pero sí un esperado regreso después de 10 años de la última temporada. Con su reparto original y el espíritu satírico que caracteriza a esta serie de animación para adultos. En los nuevos 10 episodios los más jóvenes se adentrarán en el universo de la serie y los fans de toda la vida conocerá el desenlace de los misterios que ensalzaba la serie durante una década. Como la evolución de la historia de amor esntre Fry y Leela, la historia secreta del malvado Robot Santa, el contenido de la caja de arena de Nubbler y el paradero de los renacuajos de Kif y Amy. Y como muestra de que ha venido completamente actualizada una pandemia desconocida asolará la ciudad y el equipo deberá buscar vacunas y aparecerá el bitcon, la cultura de la cancelación y la televisión por ‘streaming’. ‘UN CUENTO PERFECTO' Día 28. Netflix. Tercera adaptación de Netflix de una novela de Elisabet Benavent, tras 'Valeria' y 'Fuimos canciones'. En este caso se trata de una historia de amor entre Margot (Anna Castillo) y David (Álvaro Mel), dos jóvenes que proceden de mundos diferentes. Una especie de ‘La Dama y el Vagabundo’ en la que ella es heredera de un imperio hotelero y él debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas. Completan el reparto Ana Belén, Lourdes Hernández, Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain y Elena Irureta (a la que actualmente vemos en ‘Las invisibles’ de SkyShowtime). 'BLINDSPOTING' Sábado 1. Starzplay. Temporada 2. Serie que cuenta las aventuras de Ashley, que vive una vida tranquila en Oakland hasta que su pareja y padre de su hijo es encarcelado, lo que le lleva a enfrentarse a una crisis de existencia. 'GHOST OF BEIRUT' Domingo 2. SkyShowtime. Los orígenes de Mughniyeh, de 21 años, El Fantasma, que emergió de la oscuridad y fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otro individuo antes del 11 de septiembre, quien protagoniza esta serie contada desde varias perspectivas: la estadounidense, israelí y libanesa. 'TE ESTOY VIGILANDO' Miércoles 5. Disney+. Serie protagonizada por Mariel Molino y Warren Christie en la que Elena Santos, una joven con un pasado complicado, consigue trabajar como niñera para una familia acomodada de Manhattan. Pronto se da cuenta de que todos los habitantes del misterioso edificio tienen secretos mortales y segundas intenciones. Lo que ellos no saben es que Elena tiene sus propios secretos. 'CRIMEN EN EL PARAÍSO' Domingo 9. COSMO. Temporada 12. En esta nueva temporada de la longeva serie de Cosmo, el inspector Neville Parker se enfrenta a nuevos crímenes en la paradisíaca isla de Saint Marie. Desde la misteriosa muerte de un famoso astrónomo hasta un estremecedor asesinato en una boda, pasando por un envenenamiento en una comuna preparacionista. Sin embargo, será un simple asesinato doméstico el que se convertirá en el mayor reto de la carrera del inspector. 'DJANGO' Día 10. Skyshwotime. Basada en la película de culto de Sergio Contucci con el mismo título, la serie Django, que ofrece Skyshowtime, cuenta, como hacía el filme, la historia de un hombre que busca venganza y acabará luchando por una causa mayor. La acción de este wéstern se desarrolla en el Texas de finales del siglo XIX y comienza con la llegada del pistolero del Salvaje Oeste Djanjo ( Matthias Shoenaerts) al árido pueblo de New Babilon en busca de los asesinos de su familia. Allí encuentra a su hija Sarah (Lisa VIcari), que ha sobrevivido y es una joven de 20 años que se va a casar con John Ellis (Nicholas Pinnok), el fundador de la ciudad, que no lo quiere cerca. Pero él no se rendirá por recuperar el amor de la chica. 'THE AFTERPARTY' Miércoles 12. Apple TV+. Temporada 2. En los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Tiffany Haddish y Sam Richardson, una boda se arruina cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. El detective Danner vuelve para ayudar a Aniq y Zoë a resolver el misterio interrogando a familiares, amantes y socios, y escuchando la versión de cada sospechoso sobre el fin de semana, cada uno con su propia perspectiva y estilo visual, lo que caracteriza a esta ficción. 'VIENNA BLOOD' Miércoles 12. Movistar Plus+. Temporada 3 Tras el éxito de las dos temporadas anteriores, la serie ambientada en Viena regresa con tres nuevos e intrigantes casos que pondrán a prueba a la pareja protragonista: Max Liebermann, un joven y brillante médico inglés de origen judío fascinado por el psicoanálisis y el estudio de las mentes criminales, y Oskar Rheinhardt, un experimentado detective austriaco. La ficción está creada y escrita por Steve Thompson, guionista de 'Sherlock' y 'Doctor Who'. 'COMPAÑÍAS PELIGROSAS'. Miércoles 12. Disney+ Una noche de pasión hace que el amor surja entre el estafador Charlie, a quien da vida Vilo Ventimiglia, y la agente de la CIA encubierta Emma , interpretada por Catherine Haena Kim, que desconocen que tienen unas profesiones que pueden chocar 'EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ' Viernes 14. Amazon Prime Video. Temporada 2 Belly solía contar los días que faltaban para volver a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleándose por su amor y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Belly tendrá que reunir a la pandilla y decidir dónde está su corazón. 'MONARCH' Viernes 14. AXN Now. Drama multigeracional protagonizado por Susan Sarandon centrado en la ambiciosa familia Roman, que construyó un imperio de música country. La serie arranca cuando sale a la luz un secreto que pondrá en peligro el reinado de los Roman, como reyes del género. Cuando la heredera de la corona, Nicky Roman, verá en peligro el legado de su familia, no se detendrá ante nada, ni ante nadie, para protegerlo. 'FUNDACIÓN' Viernes 14. Apple TV+. Temporada 2. Épica serie que relata el auge y la caída de un imperio de la humanidad de escala interestelar basado en la conocida saga de libros de Isaac Asimov. Han pasado 100 años después del final de la primera temporada y todo ha cambiado con la llegada de unos seres capaces de alterar la psicohistoria y una Fundación que ha alcanzado su fase religiosa. El elenco lo componen Lee Pace, como el emperador de la humanidad; Jared Harris como Hari Seldon, Lou Llobell y Leah Harvey entre otros. 'DULCES MAGNOLIAS' Jueves 20. Netflix. Temporada 3. Serie romántica basada enn las novelas de Sherryl Woods, en la que se retomará la historia de Maddie, Helen y Dana Suese, tres amigas de la infancia que vivn en el pueblecito sureño de Serenity, que tra la pelea en Sullivan’s se enfrentan a nuevas dificultades. Todo aquello mientras el dolor y el drama familiar ponen a prueba sus relaciones. 'THE NEW NURSES' Jueves 20. Sundance TV. Temporada 5 Exitosa serie histórica danesa sobre el primer centro médico que acepta hombres entre los estudiantes de su escuela de enfermería. En esta temporada, es 1954 y la escuela de enfermería de Fredenslund se está renovando para afrontar su fusión con la clínica Santa Helena. Los estudiantes de segundo año, Anna, Bjørn, Peter, Aksel y Marie, cada vez tienen mayor carga de trabajo y responsabilidad. En cada episodio, tendrán que tomar decisiones rápidas, difíciles y críticas para salvar a los pacientes que llegan a sus manos, algunos de ellos de extrema gravedad. 'PROFESSIONALS' Lunes 24. XTRM. Estreno en exclusiva en España de la trepidante serie de acción protagonizada por Brendan Fraser (ganador del Oscar a Mejor actor por 'La ballena', junto a Elena Anaya (‘Wonder Woman’, ‘La piel que habito’) y Tom Welling (‘Smallville’, ‘Lucifer’). 'CÓMO CONOCÍ A TU PADRE' Miércoles 26. Disney+. Temporada 2 (segunda parte). En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Una narración que nos trae al presente, donde Sophie y su inseparable grupo de amigos se encuentran en un momento de sus vidas en el que tienen que averiguar quiénes son, qué quieren hacer y cómo pueden llegar a enamorarse en una época en la que hay tantas opciones y tantas aplicaciones de citas. 'GOOD OMENS (BUENOS PRESAGIOS)' Domingo 30. Amazon Prime Video. Temporada 2. Continuación de la miniserie "Good Omens" (2019), basada en la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett. 'EL SASTRE' Domingo 30. Netflix. Temporada 2. Peyami (Çagatay Ulusoy) debe encargarse de su padre que tiene una enfermedad mental, así que busca a una cuidadora. Acude a la oferta de empleo una joven llamada Firuze y el diseñador la contrata sin imaginar que se trata de la prometida fugitiva de su mejor amigo Dimitri.