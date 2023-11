La productora de Jordi Évole se estrena en el terreno de la ficción con un proyecto que promete dar que hablar. Producciones del Barrio ha anunciado la puesta en marcha de una serie sobre la figura de la Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 24 años.

Este proyecto, desarrollado junto a Beta Fiction Spain, retratará desde la ficción una época y una forma de hacer política a través de la figura de la controvertida Barberá, fallecida en el año 2016.

A través de una nota de prensa, ambas productoras detallan que la serie se encuentra actualmente en las primeras etapas de desarrollo. Se prevé que la fase de producción arranque durante el próximo año.

La serie sobre Rita Barberá será la primera incursión de Producciones del Barrio en el mundo de la ficción. La productora se encuentra detrás de 'Salvados' y 'Lo de Évole', dos de los principales emblemas de laSexta.

Además, también ha desarrollado proyectos documentales como 'Eso que tú me das', 'Amén: Francisco responde' o 'No me llame Ternera'.