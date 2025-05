Antonia San Juan rompe su silencio sobre su salida de 'La que se avecina' en 'La revuelta' y comenta lo que cobraba con Broncano

Antonia San Juan fue la gran protagonista de 'La revuelta' este lunes, en una entrega que dejó titulares directos y momentos cargados de complicidad con David Broncano. La actriz, siempre sincera y sin rodeos, aprovechó su visita para abordar algunos de los temas que más curiosidad generan entre el público, incluido su sonado adiós a 'La que se avecina'.

Pese a las múltiples especulaciones sobre motivos económicos, Antonia quiso aclarar de una vez por todas lo que ocurrió tras la séptima temporada: “Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero qué va. Me pagaban de puta madre y puntual. Es mentira que me fuese porque me pagaban mal. Me pagaban increíble. Hoy día, no te pagan esos sueldos”.

Aunque evitó entrar en detalles, sí reconoció que su marcha tuvo que ver con una situación que no le hacía feliz: “Si no hubiera tenido otra cosa, hubiera tenido que comerme una situación que a mí no me gustaba. En 'La que se avecina' había cosas que nunca he hablado ni voy a hablar. A toro pasado, no quiero conflictuarme con nada. A mi edad, quiero una vida tranquila y sin conflictos”. Eso sí, ha dejado claro que su relación con Alberto y Laura Caballero es "fenomenal".

A lo largo de la entrevista, también sorprendió al responder a algunas de las preguntas clásicas del programa. San Juan reveló que su patrimonio actual ronda el millón de euros y habló con naturalidad sobre su vida sentimental. A sus 64 años, confesó llevar cuatro años sin mantener relaciones sexuales y aseguró no tener ninguna intención de volver a enamorarse: “No quiero ni oír hablar de romances”.