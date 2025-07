Las mejores series de este año: cosas que los Emmy 2025 no deberían olvidar 

El próximo martes, día 15, acabarán por fin las conjeturas y podremos saber cuáles son las últimas debilidades de la academia televisiva. Tras la doble huelga de 2023, la industria ha pasado por un proceso de contracción, pero eso no significa, no al menos todavía, que los votantes hayan tenido pocas opciones entre las que escoger para las nominaciones. Los próximos Emmy, los septuagésimo séptimos, deberían ser nuevo reflejo de la brillantez creativa del momento en televisión y 'streaming'. Aquí van nombres y títulos que deberían sonar en una semana.

Categorías de comedia

Todo parece indicar que, de nuevo, habrá enfrentamiento(s) entre la supuesta comedia 'The Bear' y 'Hacks', esta última triunfadora el año pasado. Pero los votantes deben haberse fijado (no puede ser de otra manera, dada la obsesión de Hollywood consigo mismo) en 'The studio', la serie con la que Seth Rogen (también gran protagonista) sienta en el diván a una industria en plena crisis existencial. Ya solo por el episodio sobre la dificultad de pasar una anotación a Ron Howard (que se interpreta a sí mismo como todo un engreído; ojalá nominación a actor invitado) merecería ser la comedia más premiada del año.

Una de las estatuillas debería ser para el Rogen actor, fantástico como ese jefe de estudio en permanente alta tensión. Pero la suavidad y la calma también pueden ser memorables, como nos recordó Adam Brody con su derroche de carisma en 'Nadie quiere esto', en la que hacía de rabino enamorado de gentil: encantadora Kristen Bell. Esta última lo tendrá complicado, de ser nominada, frente a la seguramente nominada Ayo Edebiri de 'The Bear', que siguió conmoviendo en la temporada más errática de la serie, la tercera, la que se valora este año. De la misma serie merecen nominación Ebon Moss-Bachrach (el primo Richie), Abby Elliott (Sugar) o, en el apartado de dirección, Christopher Storer por 'Mañana', capítulo inaugural en forma de recapitulación ensoñadora.

Categorías dramáticas

En una prueba de que la crítica todavía importa, 'Shōgun', la serie con mejores reseñas de 2024, fue el drama estrella en los pasados Emmy. Siguiendo esa línea, este podría ser un año de gloria para 'Andor', la mejor y más original serie del universo 'Star Wars', en la que Tony Gilroy se ha llevado la franquicia a su terreno de 'thriller' adulto y explorado en profundidad temas de opresión y revolución. La lejana galaxia nunca ha parecido tan cercana. Una larga lista de intérpretes la han humanizado con sensibilidad: Diego Luna como el héroe central o, en el apartado de secundarias, Denise Gough (Dedra Meero), Adria Arjona (Bix Caleen), Genevieve O'Reilly (Mon Mothma) y Elizabeth Dulau (Kleya Marki), cuatro súper cuatro.

'Andor' debería competir seriamente, eso sí, con 'The Pitt', aplaudido drama médico, actualización aún más cruda de 'Urgencias', con un reparto coral abrumador que encabeza Noah Wyle (el antiguo John Carter) como un médico jefe tocado y hundido por el aniversario de la muerte de su mentor. Si hay guiños a las muy vistas 'The White Lotus', 'The last of us' y 'Dept. Q', que los habrá, deberían ser para, respectivamente, Patrick Schwarzenegger, Isabela Merced (gran sustituta de Pascal, digan lo que digan las audiencias) y Matthew Goode.

Miniseries y antologías

Es fácil esperar que 'Adolescencia, la serie (de cualquier duración) más celebrada del año, arrase en este apartado. Y así es como debe ser. Todo en ella es perfecto, del guion a la sutilmente virtuosa dirección a, por supuesto, unas interpretaciones difíciles de olvidar, sobre todo las del joven Owen Cooper como el chaval acusado de asesinato, Stephen Graham (también cocreador) como su dolorido padre y Erin Doherty como su psicóloga clínica.

Pero hay otras miniseries a no olvidar, como 'No digas nada', inmersión sin miedo, cargada de ambigüedad moral, en las complejidades del conflicto norirlandés, o 'Dying for sex', crónica del tardío viaje de descubrimiento sexual de una mujer enferma de cáncer (Michelle Williams) y, sobre todo, oda a la belleza insuperable de la amistad femenina (Jenny Slate ha de figurar como secundaria).

En algunas ocasiones, títulos olvidables contienen interpretaciones memorables: es el caso de 'El Pingüino' y esa enorme Cristin Milioti como la villana Sofia Falcone, probablemente el papel que le consiga su primera nominación a los Emmy. ¿Podría tener dos en un año? Netflix también la ha presentado a mejor secundaria por 'Black mirror', junto con, por ejemplo, el inconmensurable Paul Giamatti de 'Eulogy', ese hombre transitando los interiores de fotografías en busca del pasado, de su antiguo yo y algo parecido a la curación emocional.

