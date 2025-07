Quién es quién en el universo Tamara (Yurena) en la serie de Netflix 'Superestar': del vidente de las hortalizas a la madre del ladrillo en el bolso

Nacho Vigalondo ('Los cronocrímenes', 'El vecino') recrea, con mucha fantasía y humor, los inicios de la carrera de Yurena, la cantante antes conocida como Tamara, en la nueva serie de Netflix 'Superestar', que se estrena este viernes 18 de julio. El mismo día llega también a la plataforma 'Sigo siendo la misma', un documental que analiza cómo, a principios de los 2000, Tamara tuvo su momento de gloria gracias al éxito de su gran 'hit', 'No cambié'.

Son los años en los que 'Crónicas marcianas' la encumbró a la fama junto a personajes como Leonardo Dantés, Paco Porras, Arlekín, Loli Álvarez, Tony Genil e incluso su propia madre, Margarita Seisdedos. Repasamos aquí quién es quién en este particular universo que llegó a ser 'mainstream' en la época en la que se acuñó por primera vez el término 'telebasura'. En aquellos tiempos, no había nadie en España que no hubiera oído hablar de ellos.

Tamara-Yurena María del Mar Cuena Seisdedos se dio a conocer con el nombre artístico de Tamara, aunque en 2004 una demanda de la compañía musical de la cantante de boleros llamada igual la obligara a cambiar el nombre, primero Ámbar y luego ya el definitivo, Yurena. A principios de los 2000, 'Crónicas marcianas' fue su gran trampolín. El público la conoció primero como la novia del vidente Paco Porras (llegaron a hacer un montaje sobre un embarazo), pero su gran 'pelotazo' fue la pegadiza 'No cambié'. Seguro que si viviste aquellos años la puedes tararear sin problemas, porque sonó en todas partes. El circo televisivo con Arlequín, Tony Genil y Loli Álvarez llenó horas y horas en las cadenas, a base de discusiones, mientras Tamara se convertía en un icono de la comunidad gay. Otro de los 'hits' de la llamada 'reina de la laca' fue 'A por ti', aunque la industria musical no la tomara demasiado en serio. El documental 'Sigo siendo la misma' muestra cómo en los últimos años ha tenido un resurgir gracias a la música dance. En 'Superestar' le da vida la actriz Ingrid García-Jonsson.

Yurena, en 'Sigo siendo la misma' / CARLA OSET / NETFLIX

Ingrid García-Jonsson, como Tamara en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

Leonardo Dantés El compositor del 'No cambié' había creado canciones para artistas como los Chunguitos, Manolo Escobar, Sara Montiel, Lola Flores y hasta Raffaella Carrá, como 'Carmen' y 'Por la calle abajo', antes de que Tamara popularizara su gran 'hit'. La canción le abrió de par en par las puertas de los platós, en los que aprovechó para lanzar temas como 'El baile del pañuelo' (con pegadizo baile incluido), 'Futbolistas naturistas' (con videoclip con futbolistas en pelotas), 'Tiene nombres mil (El miembro viril)' y hasta uno dedicado a Xavier Sardà, el presentador de 'Crónicas'. Es el único de la 'troupe' al que Yurena recuerda con cariño, aunque hacía 24 años que no se hablaban. En 2006 volvió a su pueblo en Extremadura, San Vicente de Alcántara. En 'Superestar' lo interpreta Secun de la Rosa.

Leonardo Dantés, en 'Sigo siendo la misma' / TXUCA PEREIRA / NETFLIX

Secun de la Rosa, como Leonardo Dantés en 'Superestar' / TXUCA PEREIRA / NETFLIX

Paco Porras El vidente que adivinaba el futuro a través de las verduras y hortalizas mamó el espectáculo desde niño, porque sus padres eran productores de teatro y marionetistas. En 'Crónicas marcianas', junto a Yurena, lanzaron el montaje de su embarazo, aunque luego sus peleas fueron memorables. En los últimos años ha sido colaborador de Radio Internacional, donde siguió cargando contra Yurena y su madre y se despachó a gusto contra el presentador Javier Cárdenas, director de la película que protagonizó en 2004, 'FBI: Frikis Buscan Incordiar'. También ha aparecido esporádicamente en televisión hablando de sus desgracias, como cuando acudió a 'Sálvame Deluxe' para explicar que estaba arruinado. "Me he quedado solo y paralítico", se lamentó. En 'Superestar' le da vida Carlos Areces.

Paco Porras, en 'Sigo siendo la misma' / CARLA OSET / NETFLIX

Julián Villagrán y Carlos Areces, como Arlequín y Paco Porras en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

Tony Genil El cantante que en 1975 popularizó el tema 'España cuánto te quiero' se puso su nombre artístico para homenajear a su pueblo, Puente Genil (Córdoba). Tenía anécdotas con famosos para parar un tren. La más conocida, que le había preparado unos macarrones con tomate a Michael Jackson y sus hermanos, los Jackson Five, en su casa de Vallecas, como vuelve a recordar en 'Sigo siendo la misma'. Una de sus apariciones más recordadas es la inauguración que montó de una frutería con Tamara y Leonardo Dantés aprovechando el tirón del 'No cambié'. Actualmente, tiene un dúo musical. En 'Superestar' lo encarna Pepón Nieto.

Tony Genil, en 'Sigo siendo la misma' / CARLA OSET / NETFLIX

Pepón Nieto, Ingrid García-Jonsson y Secun de la Rosa, como Tony Genil, Tamara y Leonardo Dantés en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

Loly Álvarez Fue la primera cantante que interpretó el 'No cambié' con Leonardo Dantés, con el que formó el dúo musical Luna Azul. Así que empezó a ir a los platós para arremeter contra Tamara y decir que ella era la artista original de la canción. En 'Crónicas marcianas' montaron un 'show' por sus múltiples operaciones estéticas y llegó a entrar en el plató en carretilla, vendada de arriba abajo como una momia, para que Boris Izaguirre y Xavier Sardà mostraran en directo su transformación física. Otro momento memorable fue su accidente con Arlequín: acabaron estampados con su coche en la fuente de la Cibeles. En 'Superestar' le da vida Natalia de Molina.

Loly Álvarez, en 'Sigo siendo la misma' / CARLA OSET / NETFLIX

Secun de la Rosa y Natalia de Molina, como Leonardo Dantés y Loly Álvarez en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

Arlequín El agente artístico de la 'troupe', aunque Yurena insiste en que nunca fue su representante, se llamaba en realidad Miguel Diego. Pero como se paseaba por los platós vestido del payaso arlequín, todos los conocíamos por su nombre artístico. Era el villano del culebrón. Tamara lo acusó de haberla engañado haciéndola aparecer desnuda en un 'casting' para una supuesta película, unas imágenes que luego se vieron en 'Crónicas marcianas'. Otro de sus momentazos fue la escena en las que aparecía por la calle intentando darle un ramo de flores a Tamara, con su madre, Margarita Seisdedos, persiguiéndole a golpe de bolsazo. En 'Superestar' lo interpreta Julián Villagrán.

Arlequín, en 'Sigo siendo la misma' / TXUCA PEREIRA / NETFLIX

Julián Villagrán, como Arlequín en 'Superestar' / TXUCA PEREIRA / NETFLIX

Margarita Seisdedos La madre de Tamara la acompañaba fuera donde fuera la cantante. También a los platós, así que se hizo tan famosa como ella. Falleció en 2019 y su hija todavía no se ha podido desprender de sus cenizas, tal era su apego. "Era mi alma gemela, mi verdadero amor", asegura en el documental 'Sigo siendo la misma'. La escena en la que lanzaba bolsazos a Arlequín le valió protagonizar una leyenda urbana: que en su bolso llevaba un ladrillo. En 'Superestar' el personaje corre a cargo de Rocío Ibáñez.

Margarita Seisdedos / Archivo

Rocío Ibáñez e Ingrid García-Jonsson, como Margarita Seisdedos y Tamara en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

