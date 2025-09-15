Los Oscar de la tele
Lista de todos los ganadores de los Premios Emmy 2025
EFE
La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.
Mejor serie de comedia:
'The Studio'
Mejor serie de drama:
'The Pitt'
Mejor serie limitada:
'Adolescence'
Mejor actor en una serie de comedia:
Seth Rogen ('The Studio')
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart ('Hacks')
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle ('The Pitt')
Mejor actriz en una serie de drama:
Britt Lower ('Severance')
Mejor actor en una serie limitada:
Stephen Graham ('Adolescence')
Mejor actriz en una serie limitada:
Cristin Milioti ('The Penguin')
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Hannah Einbinder ('Hacks')
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
Mejor actriz secundaria en una serie dramática:
Katherine LaNasa ('The Pitt')
Mejor actor secundario en una serie dramática:
Tramell Tillman ('Severance')
Mejor actor secundario en una serie limitada:
Owen Cooper ('Adolescence')
Mejor actriz secundaria en una serie limitada:
Erin Doherty ('Adolescence')
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
- Crece el malestar vecinal en Zaragoza por el modelo de creación de vivienda del PP: 'La Justicia tendrá la última palabra