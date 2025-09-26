Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hablará claro

Ayuso elige a Ana Rosa para hablar claro de González Amador tras ser enviado al banquillo: entrevista en plató la próxima semana

Ayuso responderá en directo el lunes 29 de septiembre al proceso judicial contra su pareja y a las críticas surgidas desde la oposición.

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper su silencio ante la gravedad de los hechos: el próximo lunes 29 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid será entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, en un paso que marca su voluntad de dar explicaciones tras la apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador.

El empresario ha sido procesado por presuntos delitos de fraude fiscal, falsificación documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal, tras un caso en el que se le acusa de defraudar más de 350.000 euros mediante facturas falsas. Frente a la presión política que exige que Ayuso también rinda cuentas, la mandataria madrileña ha optado por un espacio con alta visibilidad mediática para ofrecer su versión de los hechos.

Durante la entrevista, Ayuso tendrá que responder a preguntas relativas a la implicación política del caso, las críticas vertidas sobre su silencio y los vínculos entre su administración y la defensa de González Amador. La oposición ya ha exigido explicaciones, denunciando que la apertura del juicio coincide con decisiones mediáticas en otros frentes del Gobierno. 

'El programa de Ana Rosa', que ha entrevistado recientemente a varios políticos de la derecha, será el escenario elegido para que Ayuso formule una intervención que podría marcar su estrategia política y mediática en las próximas semanas. 

Con la cita confirmada, todos los ojos estarán puestos este 29 de septiembre en cómo Ayuso encareará el caso de su pareja y qué mensajes transmitirá sobre la imagen de transparencia y fortaleza con la que aspira a mantenerse en el debate público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
  2. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  3. Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
  4. La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
  5. La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
  6. Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
  7. Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
  8. Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

El duelo entre Fani y Adara deja a una nueva expulsada y los náufragos sorprenden con los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars'

El duelo entre Fani y Adara deja a una nueva expulsada y los náufragos sorprenden con los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars'

La exposición 'Más allá de la Galaxia' hace las delicias de los fans de Star Wars en Zaragoza

La exposición 'Más allá de la Galaxia' hace las delicias de los fans de Star Wars en Zaragoza

Aena cierra la puerta a compartir la gestión de los aeropuertos regionales

Aena cierra la puerta a compartir la gestión de los aeropuertos regionales

Novaltia estrenará en 2026 el edificio logístico más sostenible del mundo, con un aeropuerto de drones

Novaltia estrenará en 2026 el edificio logístico más sostenible del mundo, con un aeropuerto de drones

Nuevo acuerdo para las residencias de mayores: Aragón tendrá 2.000 plazas en las tres provincias

Nuevo acuerdo para las residencias de mayores: Aragón tendrá 2.000 plazas en las tres provincias

La factoría de CAF alcanza los mil 'Urbos' ensamblados en sus fábricas, el mismo modelo de tranvía que opera en Zaragoza

La factoría de CAF alcanza los mil 'Urbos' ensamblados en sus fábricas, el mismo modelo de tranvía que opera en Zaragoza

La reforma de la calle Pedro Cerbuna de Zaragoza se hará por tramos: estas serán las zonas afectadas, por meses

La reforma de la calle Pedro Cerbuna de Zaragoza se hará por tramos: estas serán las zonas afectadas, por meses

Xabi: "Espero un ambiente potente en el Metropolitano"

Xabi: "Espero un ambiente potente en el Metropolitano"
Tracking Pixel Contents