Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica lingüística

Críticas a Netflix por el acento de sus series españolas: ¿qué diferencia a 'Animal' y 'Dos tumbas'?

El escritor Antonio Manuel denuncia un doble rasero cultural en la representación de los acentos regionales en las producciones de la plataforma.

'Animal' y 'Dos tumbas'

'Animal' y 'Dos tumbas' / Netflix

Carlos Merenciano

Madrid

La conversación sobre la representación de los acentos y lenguas en la ficción española ha vuelto a encenderse, esta vez a raíz de dos de los últimos estrenos de Netflix: 'Animal', ambientada en Galicia, y 'Dos tumbas', rodada en Andalucía. El detonante ha sido el escritor, jurista y profesor cordobés Antonio Manuel, quien ha lanzado en redes sociales una reflexión que ha generado un intenso debate sobre la diversidad lingüística en las series producidas en España.

¿En qué se diferencian?”, se pregunta el autor. “Mientras en 'Animal' sus personajes hablan en gallego -o con su acento- porque se desarrolla en Galicia; en 'Dos tumbas' hablan en castellano -con acento neutro-, aunque se desarrolla en Andalucía, salvo el narco que habla con el particular seseo de Bujalance y no con el ceceo propio de Frigiliana”. Con esta comparación, Antonio Manuel subraya lo que considera una falta de coherencia cultural en la adaptación de los acentos según la región en la que transcurre cada historia.

En un segundo mensaje, el autor va más allá y apunta a las raíces del problema: “¿Y por qué si las dos son de Netflix? Quizá no influya que las productoras sean de Madrid y Barcelona, pero estoy seguro de que otro gallo nos cantaría si el CIF fuera andaluz. Lo que de verdad influye es que el pueblo gallego no lo consentiría, y el andaluz ni se ha dado cuenta”. Su crítica pone sobre la mesa una cuestión recurrente: la ausencia del acento andaluz en muchas producciones ambientadas en el sur de España.

Este debate coincide además con la reciente entrada en vigor de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que insta a las plataformas a promover la diversidad lingüística y a ofrecer un mayor número de producciones en las lenguas cooficiales del Estado. Netflix ya ha comenzado a aplicar estos criterios: recientemente ha incorporado 'Desaparecido' no solo en su versión original grabada en castellano, sino también en euskera, en un gesto que refuerza la apuesta por el plurilingüismo y la accesibilidad cultural dentro de su catálogo en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
  2. La crónica del Casademont Zaragoza-Baskonia: una bacanal para empezar a lo grande (107-88)
  3. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  4. El Real Zaragoza de Gabi vuelve a quedarse sin argumentos ante el Córdoba (0-1)
  5. La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (0-1). Un batacazo contra todos los muros
  6. La crónica del Casademont Zaragoza-Ensino Lugo. Un arsenal con despistes (83-69)
  7. El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
  8. El 'refugio' de un asesino en serie que mató dos veces en Aragón y otra en Galicia: 'Que desaparezca de aquí

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos

Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa

Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa

El hombre de moda en el Casademont Zaragoza: Joaquín Rodríguez el conquistador

El hombre de moda en el Casademont Zaragoza: Joaquín Rodríguez el conquistador

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones
Tracking Pixel Contents