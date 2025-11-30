Las 10 series que no te puedes perder en diciembre

Después de un octubre y un noviembre cargados de series de estreno en las plataformas de 'streaming', diciembre viene más descafeinado. Aunque no falten propuestas interesantes, como las nuevas temporadas de 'Fallout', 'Emily in París' y 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' y el 'western' con Gillian Anderson 'Los abandonados'. En la producción española destaca 'Ciudad de sombras', la última serie de Verónica Echegui que tiene a la Barcelona de Gaudí como protagonista; 'Silencio', una comedia de vampiras de Eduardo Casanova; 'Terra Alta', un 'thriller' con Miguel Bernardeau; 'Innato', un 'thriller' con Imanol Arias como asesino; la tercera temporada de 'Atasco' y 'Los protegidos: un nuevo poder.

'Silencio' Día 1. Movistar Plus+ Eduardo Casanova ('Pieles', 'La piedad') reimagina el mito del vampiro en esta comedia de solo tres episodios de 20 minutos con un gran elenco femenino: Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Leticia Dolera, Mariola Fuentes y Carolina Rubio. Sigue a cuatro hermanas vampiras que, en el siglo XIV, sobreviven a la escasez de sangre humana limpia debido a la peste negra, pero el verdadero veneno es el silencio que las rodea. En la España de los años 80, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto con la pandemia del sida como telón de fondo.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' Día 2. Filmin. Temporada 6 Cuidada adaptación británica de los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot. La temporada da un salto en el tiempo, hasta 1945, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial es inminente. Llegan muchos cambios a Yorkshire Dales que afectarán a la familia Skeldale. Helen y James ahora tienen dos hijos, mientras Tristan vuelve del frente tras muchos años fuera de casa, con algunas secuelas difíciles de borrar.

'Los abandonados' Día 4. Netflix Kurt Sutter, el creador de 'Hijos de la anarquía', retrocede ahora hasta la América del siglo XIX para mostrar la lucha de clases en EEUU. Washington, 1854. Dos familias radicalmente diferentes lideradas por dos mujeres empoderadas ven sus destinos entrelazados. La de Gillian Anderson ('Expediente X') es un clan minero adinerado y sin demasiados escrúpulos; la de Lena Headey ('Juego de tronos'), en cambio, está formada por huérfanos y marginados.

'Terra alta' Día 4. Movistar Plus+ 'Thriller' policiaco que adapta la novela homónima de Javier Cercas que ganó el Premio Planeta en 2019. Está protagonizada por un agente de los Mossos marcado por su pasado (Miguel Bernardeau), que ha iniciado una nueva vida en la Terra Alta del título, donde hasta se ha casado (Marta Etura). Pero un brutal crimen lo volverá a poner todo patas arriba.

'Ciudad de sombras' Día 12. Netflix La última serie de Verónica Echegui es un adictivo 'thriller' que adapta la saga literaria de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza, que convierte a la Barcelona de Gaudí en un personaje más. La aparición de un cuerpo calcinado en la fachada de La Pedrera une a dos agentes para dar con el responsable: el inspector de los Mossos Milo Malart (Isak Férriz), que había sido suspendido del cuerpo por insubordinación, y la subinspectora de la Policía Rebeca Garrido (Echegui). Habrá más asesinatos en los icónicos edificios de Gaudí.

'Fallout' Día 17. Amazon Prime Video. Temporada 2 Lucy y Ghoul emprenden un peligroso viaje por el yermo del Mojave hacia la icónica ciudad postapocalíptica de New Vegas en los nuevos episodios de esta adaptación de la famosa saga de videojuegos. Mientras, el sargento de la Hermandad de Acero Maximus se prepara para la guerra. Entre los fichajes de la temporada están Kumail Nanjiani ('Eternals', 'La gran enfermedad llamada amor'), Macaulay Culkin ('Solo en casa') y Ron Perlman ('Hellboy').

'Emily en París' Día 18. Netflix. Temporada 5 La estilosa Emily (Lilly Collins) está ahora al frente de la sucursal de la agencia Grateau en Roma y tiene que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra (de nuevo) a la vida en un otro país. Pero cuando parecía que todo iba rodado, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional. En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes.

'The choosen' Día 22. Movistar Plus+. Temporada T5 Los ocho nuevos capítulos de la serie creada por Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús (interpretado por Jonathan Roumie) están centrados en uno de los episodios más icónicos para los cristianos: la celebración de La última cena. Tras la resurrección de Lázaro, Jesús y sus discípulos emprenden el camino hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Su llegada provoca una oleada de fervor popular. Pero ese entusiasmo aviva también el recelo de las autoridades religiosas y el temor de Roma a una posible revuelta.

'Innato' Día 23. Netflix 'Thriller' en el que Imanol Arias se aleja radicalmente de su personaje en 'Cuéntame'. Encarna a un asesino en serie padre de una psicóloga (Elena Anaya) que ha luchado mucho por dejar atrás un pasado traumático por culpa de la condena de su progenitor. La idílica vida que ha construido junto a su marido (Roberto Álamo) y su hijo adolescente (Teo Soler) comienza a desmoronarse cuando su padre sale de prisión y una nueva ola de crímenes parece replicar los asesinatos cometidos 25 años atrás. Tras ocultar su pasado a su familia durante años, la protagonista deberá trabajar con la policía para resolver los nuevos casos.

'Stranger things' Día 26. Temporada 5 (última) Segunda parte Después de haber estrenado en noviembre los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada, Netflix ofrece ahora tres capítulos más. Pero el último no llegará hasta el 1 de enero. Con la ciudad de Hawkins en plena cuarentena militar, los chicos tratan de dar con Vecna para acabar con él, mientras ocultan a Eleven.

Otros estrenos y regresos

'El juego de Gracie Darling'. Día 1. Netflix. Una niña desaparece durante una sesión de espiritismo en un pequeño pueblo australiano. Casi tres décadas después, otro caso similar sacude la localidad.

'Que así sea'. Día 4. Netflix. Temporada 2. Un equipo de empresarios jóvenes y ambiciosos, que no ha tenido suerte en sus 'start-ups', busca otra oportunidad de hacer negocio explotando un templo budista poco conocido.

'El precio de una confesión'. Día 5. Netflix. 'Thriller' de misterio sobre una mujer acusada de asesinar a su marido.

'Spartacus: House of Ashur'. Día 6. MGM+. 'Spin-off' de la sangrienta 'Spartacus' protagonizado por Nick Tarabay. En el reparto participa la española Ivana Baquero.

'Tal vez mañana'. Día 6. Amazon Prime Video. Una pareja se reencuentra después de muchos años.

'The Iris Affair'. Día 6. SkyShowtime. Una mujer resuelve una serie de complejos rompecabezas y es contratada por un empresario para que desbloquee una pieza de tecnología ultrasecreta.

'Veronika'. Día 8. SkyShowtime. Temporada 2. La policía se ve envuelta en un oscuro caso de asesinato que se remonta 60 años atrás.

'The gold'. Día 9. Filmin. En 1983, seis hombres roban lingotes de oro, diamantes y dinero en efectivo en el depósito de Brink’s-Mat, dando lugar al mayor atraco armado en la historia del Reino Unido. Mientras los ladrones intentan blanquear el oro, un grupo de detectives lucha por recuperar el botín.

'La paz de Marsella'. Día 9. Netflix. Temporada 2. Unos policías con métodos muy particulares persiguen a un peligroso criminal para evitar un baño de sangre en Marsella.

'Problemas con papá'. Día 9. Movistar Plus+. Temporada 2. Gemma ya es madre primeriza y Malcolm, su padre recién divorciado, sigue instalado en su pequeño piso de Stockport.

'Asesinatos en la montaña'. Día 9. Cosmo. Temporada 5

'Percy Jackson y los dioses del olimpo'. Día 10. Disney+. Temporada 2. Después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo sea vulnerada, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo, Grover, y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro.

'Reykjavik Fusion'. Día 10. AMC+. Un talentoso chef sale de prisión tras ser acusado de incendiar su antiguo restaurante. Decidido a reconstruir su vida, lucha por recuperar la custodia de sus hijos y el respeto de su exesposa. Pero no lo tendrá fácil.

'Accidente'. Día 10. Netflix. Temporada 2. Un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón.

'El hombre contra el bebé'. Día 11. Netflix. Después del fracaso como cuidador de una lujosa mansión debido a un inoportuno insecto en 'El hombre contra la abeja', Trevor (Rowan Atkinson) ha cambiado el estresante mundo del cuidado de casas por la tranquilidad de ser conserje en un colegio. Hasta que recibe una oferta muy jugosa para cuidar un ático de lujo en Londres durante las Navidades y un bebé le complica el trabajo.

'Navidad en casa'. Día 12. Netflix. Temporada 3

'Vincent Finch. 10 años después'. Día 12. Filmin. Comedia de David Suárez. Tras convertirse en un personaje célebre en 2013, Vincent Finch atraviesa problemas económicos y personales. Después de estar diez años en la sombra, este aspirante a director de cine decide retomar su sueño de rodar su primera película

'Los Protegidos: un nuevo poder'. Día 14. Atresplayer. Un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Se trata de Max, un joven que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad. Entre los fichajes está Elena Furiase, y Angie Cepeda hace una colaboración especial.

'Bright minds'. Día 15. Cosmo. Temporada 6

'Su peor pesadilla'. Día 15. SkyShowtime. Una madre va a recoger a su hijo a casa de un amigo pero la mujer que le abre la puerta dice que no sabe nada del niño.

'Friday Light Nights'. Día 16. Los habitantes de una pequeña ciudad tejana viven el deporte como si fuera una religión. Para ellos no hay nada más importante que los Dillon Panthers, el equipo de fútbol americano del instituto de la ciudad.

'Human Specimens'. Día 18. Amazon Prime Video. Un investigador especializado en mariposas confiesa haber convertido a seis niños, entre ellos su propio hijo, en "especímenes humanos".

'El dentista'. Día 18. Movistar Plus+. El primer dentista forense de América ayudará a la policía a investigar retorcidos crímenes de mujeres en el puerto de Veracruz.

'Doce citas antes de Navidad'. Día 20. Movistar Plus+. Una mujer inscribe a su amiga en 'Las 12 citas de Navidad', un programa que propone experiencias románticas.

'Sicilia Express'. Día 22. Netflix. A las puertas de la Navidad, dos amigos sicilianos descubren un contenedor que los teletransporta hacia sus familias.

'Atasco'. Día 22. Amazon Prime Video. En una noche navideña, el tráfico, las prisas y las anécdotas urbanas se convierten en protagonistas. Entre el nuevo reparto están Lolita Flores, Grison, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana.

'Miss Sophie. Same procedure al every year'. Día 22. Amazon Prime Video

'Reunión'. Día 23. Filmin. 'Thriller' en lengua de signos de la cadena británica BBC. Un hombre sordo recién salido de prisión por cometer un horrible crimen tiene sed de venganza.