Guiño sexi
'Emily in París': la marca sueca de bienestar sexual Lelo se cuela en la quinta temporada
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', los productos aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa
Laura Estirado
¡Sorpresa! La marca de bienestar sexual Lelo y sus juguetes más vendidos -Lelo Sona2 Cruise™ y Soraya Wave™- hacen una aparición sorpresa en la quinta temporada de la serie 'Emily in París' (Netflix)que se acaba de estrenar este jueves 18 de diciembre (y que esta vez la acción se traslada a Roma). Este cameo en la exitosa producción pone de relieve la conexión de la marca con un estilo de vida moderno, aspiracional y, por encima de todo, inclusivo.
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', la carroza y los productos de Lelo aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa, el de París. La serie no solo utiliza el espíritu de Lelo, sino que convierte a la firma de bienestar sexual en una declaración cultural: una declaración sobre la misión de Lelo de hacer que las personas se sientan más cómodas y seguras con su sexualidad.
Empoderamiento y sensualidad
En los últimos años, la serie se ha hecho famosa por generar conversaciones audaces en torno al empoderamiento y la sensualidad, por lo que resulta natural que refuerce la narrativa de Lelo, que durante las últimas dos décadas ha llevado la conversación sobre las necesidades y los deseos de las personas al centro del debate, ayudándolas así a construir confianza y a mejorar su bienestar general
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial
- La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: 'Nuestra última partida