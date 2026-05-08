Nicole Wallace, sobre su papel en 'La casa de los espíritus': "Ir a Chile me ayudó un montón, el acento se me pegaba"

En Beso Pedralbes, un oasis mediterráneo escondido en la zona alta de Barcelona, el verano ya ha arrancado antes de tiempo. Luz de atardecer, piscina turquesa, cócteles, música chillout y un desfile de baño marcaron este jueves la presentación de la nueva colección de Women’secret, con Nicole Wallace (Madrid, 22 de marzo de 2002) como invitada estrella y protagonista de la campaña por tercer año consecutivo. La actriz llegó con un 'look' que resumía el espíritu de la tarde: un bañador marrón asimétrico llevado como 'top' y pantalón fluido de rayas, la prueba de que el bikini y el bañador ya no viven solo en la playa.

Pero Wallace llega a esta cita con otro estreno en la conversación. 'La casa de los espíritus', la adaptación de la novela de Isabel Allende, acaba de aterrizar en Prime Video con sus primeros capítulos y ella aparece como su protagonista, Clara del Valle, un personaje marcado por la sensibilidad y la intuición. "En realidad, cuando te ves la serie entera te das cuenta de que estamos todos dos capítulos", dice con humor sobre una ficción coral en la que comparte reparto internacional.

Desfile de la nueva colección de verano de Women's secret, con la presencia de la actriz Nicole Wallace (centro), la presentadora Lídia Torrent (izquierda), y la CEO de la marca de baño, Eva Romeo. / Marc Asensio Clupes / EPC

Retos del rodaje

Uno de sus grandes retos fue el acento chileno de Clara del Valle. "Lo trabajé con una 'coach' de dialecto. Estudiamos un mes antes de empezar a rodar", cuenta. Su formación musical le ayudó a entrar en esa sonoridad: "Si eres una persona que ha estudiado música, musicalmente es más fácil que se te peguen los acentos". También fue clave viajar al país antes del rodaje. "Ir a Chile me ayudó un montón, el acento se me pegaba". No buscaban un chileno actual, matiza, sino una voz de época: "Muchas de las palabras no se usaban". Por eso el trabajo consistió en encontrar "un neutro, un poco más latinoamericano general". En ese proceso detectó además resonancias cercanas: "Encontré mucha similitud con algunos acentos de aquí, el andaluz, el canario, porque tienen raíz latina".

La agenda sigue. Wallace habla de 'Postales desde Italia', su próxima serie internacional para Prime Video. En la ficción interpreta a Mia, una joven heredera neoyorquina a la que su abuelo envía a Palermo, sin dinero ni lujos, para trabajar en el negocio inmobiliario familiar. La serie, rodada en Italia, cuenta también con Sebastiano Pigazzi, Filippo de Carli, Maria Vera Rati, Niccòlo Senni, Vincent Riotta y Paola Minnacioni. "Saldrá el año que viene, a principios de año. La serie la rodé en inglés el año pasado - adelanta-. Va a ser súper divertida y os va a encantar".

Un momento del desfile de Women's secret, en Beso Beach Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Un verano también en la ciudad

Sí cuenta, en cambio, que este verano no apunta playa, sino Nueva York. Y ahí se entiende mejor su implicación con la nueva campaña de Women’secret. "Este verano lo voy a pasar en la ciudad y conectaba mucho con esta idea de que el verano es verano para todos, en todas las partes del mundo, da igual donde estemos", explica.

Para Nicole, esta tercera colaboración ha sido distinta. "Me hacía mucha ilusión y les pedí si podía formar parte de la dirección creativa", cuenta. No quería limitarse a ser imagen: "Me apetecía aprender lo que pasaba antes de que yo llegara a ser la puntita del iceberg de la campaña". En la entrevista concreta su papel: "No he diseñado la colección como tal, lo que sí he estado es dirigiendo con el equipo la campaña creativamente, cuál era el mensaje, dónde íbamos a rodar, cuáles eran las ideas de estética".

Además de ropa de baño, el desfile mostró los accesorios de la nueva colección de Women'secret. / Marc Asensio Clupes / EPC

Modo 90's y fantasía urbana

La inspiración mira a los noventa y a una fantasía urbana. "Me apetecía hacer algo más noventero", reconoce la actriz, que reconoce que se ha vuelto a ver series míticas como 'Sexo en Nueva York', y se ha inspirado en esa idea de verano lejos del cliché de arena y postal. La campaña lo resume en una frase: "Donde hay bikini, hay verano". Ella lo reformula así: "El verano empieza cuando te pones el bikini".

Sobre la pasarela, la propuesta mezcló tendencia y comodidad: rayas anchas, estampados geométricos, colores flúor con acabados 'shiny', bikinis 'balconette', bañadores con 'cut outs' y braguitas más entradas. Para los momentos más sofisticados apareció una cápsula 'Black & White', de líneas sobrias y aire atemporal. El estilismo se completó con prendas de playa de lino en tonos vivos, pamelas de rayas, crochet, bolsos y accesorios pensados para llevar el baño también fuera del agua.

Melyssa Pinto, otra de las caras famosas invitadas al desfile en Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Entre las invitadas también estaba Melyssa Pinto, celebridad televisiva -'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes'- y actual pareja del actor Mario Casas. Ella apostó por camisa y pantalón fluidos, sombrero tipo 'canotier' y bolso de crochet. "Me gusta mucho el estilo boho", contó, antes de defender también el bañador como prenda urbana: "Los bañadores los uso más como 'top' realmente, o para un día en un 'beach club' como Beso".

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Sobre la pasarela, la propuesta mezcló tendencia y comodidad: rayas anchas, estampados geométricos, colores flúor con acabados shiny, bikinis balconette, bañadores con cut outs y braguitas más entradas. / Marc Asensio Clupes / EPC

Presión estética

Nicole Wallace también quiso hablar de cómo se mira una generación acostumbrada a la exposición. "Estoy acostumbrada, pero creo que hay días que pesa un poco más que otros", admite. Por eso, a la pregunta sobre la presión de estar perfecta en verano, respondió sin pose: "El verano es para nosotras. Es para descansar, para disfrutar, para pasárnoslo bien, para darnos la palmada en la espalda después de un año entero". Su consejo es inclusivo de verdad: "Si eso es no poniéndote el bikini y yendo a la playa en camiseta y pantalones porque tú te sientes mejor, genial. Y si eso es haciendo deporte y viéndote genial, también".