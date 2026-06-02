'¡Mátalo ya!': fecha de estreno y de qué va el nuevo true crime de Carles Porta en Movistar Plus+ sobre el caso Almansa
La plataforma estrena el 4 de junio una nueva entrega de su apuesta por el true crime, centrada en un crimen ocurrido en Almansa en 2017
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ amplía su catálogo de true crime con ‘¡Mátalo ya!’, el nuevo proyecto de Carles Porta que se estrenará el próximo 4 de junio. La producción reconstruye el conocido como caso Almansa, un crimen ocurrido en 2017 que terminó destapando una trama familiar marcada por las contradicciones, los mensajes ocultos y una pregunta clave: quién quería matar a Juan Martínez.
La historia arranca en julio de 2017, cuando la Guardia Civil encuentra a Juan Martínez desangrándose tras recibir una puñalada en el cuello en una urbanización de Almansa. Cerca de él aparece un joven herido que asegura haber actuado en defensa propia después de ser atropellado. También está Inma, hijastra de Juan, que afirma haber presenciado lo ocurrido. Pero las primeras versiones no tardan en empezar a tambalearse.
A medida que avanza la investigación, el caso se convierte en un rompecabezas en el que nada parece encajar del todo. Las contradicciones entre los implicados, los mensajes que salen a la luz y el entorno familiar de la víctima transforman el ataque en una historia mucho más oscura de lo que parecía en un primer momento.
‘¡Mátalo ya!’ se suma a otros títulos recientes de Carles Porta en Movistar Plus+, como ‘Peregrina’, ya disponible en la plataforma, y ‘El plan de las gemelas’, que llegará el próximo 18 de junio. Las tres producciones son originales de Movistar Plus+ y están realizadas junto a True Crime Factory y Goroka.
Con esta nueva entrega, Porta continúa reforzando su presencia en el género después de formatos como ‘Crímenes’, ‘El crimen de la Guardia Urbana’, ‘Luz en la oscuridad’, ‘Missing in Murcia’, ‘Muerte en el hotel’ o ‘Crimen por encargo’. En todos ellos mantiene una mirada basada en el rigor periodístico, el respeto a las víctimas y la reconstrucción minuciosa de casos reales que siguen generando preguntas años después.
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