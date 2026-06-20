"Así aprenderás" o Harry el Sucio en el instituto

"Una hostia a tiempo habría evitado muchas cosas". Es una de esas frases que muchos hemos escuchado alguna vez. Durante décadas sirvió para justificar el cachete que algunos padres consideraban como parte de la educación de sus hijos. Hoy esa afirmación ya no es tan secundada y hay un amplio rechazo hacia estos métodos. Esto de educar a golpes es precisamente el punto de partida de "Así aprenderás", la nueva serie coreana que arrasa en Netflix y que plantea la solución más salvaje imaginable para combatir el acoso escolar y la pérdida de autoridad del profesorado: que el miedo cambie de bando.

No estamos ante una propuesta seria sobre cómo debería funcionar el sistema educativo. Sería tan absurdo como utilizar a "Harry el Sucio", el célebre personaje inmortalizado por Clint Eastwood, como modelo de procedimientos policiales. "Así aprenderás" trata temas muy serios como cuáles son los principales problemas del sistema, pero juega en otra liga. Muchas de las situaciones que se plantean no se limitan solo a aquel país, sino que podemos reconocerlas en otras sociedades más cercanas a nosotros. Sin embargo, el estilo de la serie está más cerca del cine de Quentin Tarantino que de "Colegio Abbott", esa deliciosa telecomedia disponible en Disney Plus que nos cuenta el día en un colegio público de un barrio humilde estadounidense. "Así aprenderás" no pretende ofrecer respuestas realistas, sino construir una fantasía de justicia donde un misterioso agente, con maneras que recuerdan a aquellos héroes invencibles del cine de Bruce Lee, aparece allí donde los profesores y las instituciones han dejado de ser capaces de imponer el orden.

La ficción coreana lleva años demostrando una habilidad especial para convertir problemas sociales muy reales en espectáculos de enorme impacto emocional. Lo hizo "La gloria" utilizando el acoso escolar como motor de una historia de venganza. Lo hizo "El juego del calamar" exagerando hasta el extremo las desigualdades económicas. "Así aprenderás" sigue el mismo camino que sus predecesoras. Toma un problema reconocible y lo transforma en una fantasía donde los protocolos, las comisiones disciplinarias y los expedientes desaparecen para dejar paso a una organización casi parapolicial, la Oficina de Protección de los Derechos Educativos (OPDE), dispuesta a intervenir allí donde todo lo demás ha fracasado. Como en "La gloria" aquí tenemos una historia de acoso, pero esto no es un drama tan intenso como aquella. En "Así aprenderás" abundan los momentos cómicos, con secuencias un tanto tarantinianas cargadas de humor negro, en las que los guionistas son conscientes de sus excesos.

Su gran acierto consiste en entender que el problema nunca son únicamente los acosadores. Al modo de las series procedimentales de toda la vida, en cada episodio se nos presenta una historia y un problema distinto; mientras que hay una gran trama central que va avanzando a lo largo de la temporada. Cada caso descubre quién sostiene realmente el poder. Un hijo de un influyente político protegido por el prestigio de su apellido. Una banda juvenil respaldada por el crimen organizado. Un profesor que manipula las calificaciones para favorecer a las familias poderosas. Padres incapaces de distinguir entre el bienestar de sus hijos y sus propias frustraciones. Incluso una madre obsesionada con que su hijo estudie Medicina hasta el punto de doparlo con estimulantes para mejorar su rendimiento académico.

La OPDE siempre actúa igual. Antes de golpear identifica cuál es la fuente de ese poder y la destruye. Por eso la serie funciona mejor cuando convierte el castigo en un espejo. Los padres que acosan constantemente a los profesores reciben exactamente el mismo trato. La madre que obliga a su hijo a estudiar hasta poner en peligro su vida acaba encerrada con el mismo plan de estudios que había diseñado para él. No se trata únicamente de repartir puñetazos. Se trata de obligar a los culpables a experimentar aquello que llevaban tiempo haciendo sufrir a los demás. Naturalmente, los momentos más delirantes llegan cuando esos pequeños psicópatas adolescentes que siembran el caos comienzan a recibir su propia medicina. Personajes tan despreciables que es inevitable disfrutar del placer culpable de verles recibir estopa.

Paradójicamente, los mejores momentos de la serie no llegan cuando levanta el puño, sino cuando baja la voz. "El que ha hecho los sacrificios ha sido tu hijo", le responde el protagonista a una madre convencida de haber dedicado toda su vida a garantizar el futuro del muchacho. Poco después será el propio hijo quien cierre el episodio con otra frase demoledora: "Deja de sufrir por mí y vive tu propia vida". Dos líneas bastan para resumir mejor que cualquier discurso uno de los grandes temas de la serie: las expectativas que muchos adultos proyectan sobre los jóvenes hasta convertirlos en instrumentos de sus propios sueños.

Esa mirada acaba ampliándose mucho más allá del bullying. A medida que avanzan los episodios, "Así aprenderás" deja de ser únicamente una serie sobre el acoso escolar para convertirse en un retrato en el que los adultos fallan a la generación que dicen proteger. La serie describe una sociedad muy deteriorada, pero cree que merece la pena luchar por cambiarla. Políticos, profesores corruptos, mafias, padres sobreprotectores o delincuentes encuentran en los colegios un escenario donde ejercer su poder mientras las víctimas terminan siendo siempre los estudiantes. Y la propuesta de la serie es que aquellos que intimidan, vivan en sus carnes el calvario que provocaban.

En paralelo, la serie construye con bastante habilidad un thriller político alrededor del asesinato de una profesora. Se trata de un crimen que dio origen a la OPDE y todas las circunstancias que rodearon a ese crimen son las que se van averiguando. El ministro de Educación y el principal agente de la OPDE son respectivamente el padre y el prometido de la maestra asesinada. Ambos lograron sacarla adelante en un delicado pulso entre las distintas facciones del partido en el poder, sin que estos sean conscientes de lo que aprobaban hasta que ya está todo en marcha. No tarda en iniciarse un bronco debate sobre si las pretensiones de la OPDE vienen de la venganza o de arreglar los problemas del sistema educativo. Uno de los principales opositores es precisamente el presidente, que conspirará para torpedear la agencia al ver a su rival político como una amenaza para repetir como candidato. Los guionistas dosifican la información con inteligencia, aportando en cada episodio una nueva pieza del puzle hasta desembocar en un desenlace que obliga al espectador a replantearse varias de las hipótesis que había construido durante el camino. La trama principal nunca desaparece; simplemente crece en silencio mientras los casos semanales mantienen el ritmo de la narración.

Quizá el mayor defecto de "Así aprenderás" aparezca precisamente cuando intenta explicar demasiado lo que ya ha mostrado. En ocasiones cae en largos discursos que subrayan mensajes y moralejas que el espectador ya había entendido perfectamente gracias a la fuerza de sus imágenes. Es una pequeña piedra en el camino de una serie que confía mucho más en la contundencia de sus escenas de acción que en la sutileza de sus diálogos.

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Porque, al final, el secreto de su éxito no reside en convencer al espectador de que esta sea la forma correcta de combatir el acoso escolar. Todo lo contrario. Su propuesta funciona precisamente porque nadie la confunde con la realidad. Igual que disfrutábamos viendo a los héroes del cine de artes marciales poner en su sitio a quienes parecían intocables, "Así aprenderás" construye una fantasía donde, por una vez, quienes llevan años sembrando el miedo descubren lo que significa sentirlo en primera persona. Tan exagerada como satisfactoria. Tan políticamente incorrecta como consciente de que pertenece al territorio de la ficción.