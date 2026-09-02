'Creednos' (Movistar Plus): el doble terror de sufrir una agresión sexual y que las instituciones te fallen

'Creednos' Creador: Paul Pope Dirección: Julia Ford Reparto: Aimee-Ffion Edwards, Jordan Bolger, Laurie Kynaston, Daniel Mays País: Reino Unido Duración: Cuatro episodios (dos proporcionados para reseña) Año: 2026 Género: Drama criminal Estreno: 3 de septiembre de 2026 (Movistar Plus) ★★★

'Creednos' se parece a la fantástica miniserie 'Creedme' de 2019 no solo en su título español (el correcto habría sido 'Creedme', pero así es, ya estaba cogido), sino también en una visión del 'true crime' menos centrada en el criminal que en sus víctimas, en ambos casos mujeres agredidas sexualmente que deben cargar con una policía desganada o una sociedad (e incluso un entorno cercano) que pone en cuestión su credibilidad. En esta misma línea se movía la francesa 'El caso del Sambre' (2023), del siempre interesante Jean-Xavier De Lestrade, en la que se acompañaba a la primera víctima de un verdadero violador mucho más allá del choque inicial.

El caso que recupera Jeff Pope (guionista nominado al Oscar por 'Philomena') es el del llamado 'violador del taxi negro', que entre 2000 y 2008 se sirvió de drogas de sumisión química para agredir sexualmente a alrededor de un centenar de mujeres. Las recogía en noches de fiesta, les decía que había ganado un dineral en el casino o la lotería y las animaba a celebrarlo tomando allí mismo, en el asiento de atrás, la copa que él no podía permitirse por estar conduciendo. Ellas despertaban sin recordar los peores momentos, angustiadas por unas medias hechas jirones, la presencia de moretones o el rastro de lubricante en los muslos, elementos que no parecían impresionar a unos investigadores policiales misteriosamente obstinados en dudar.

Las supervivientes son las protagonistas y ese hombre despreciable es un mero secundario, aunque interpretado por un actor de renombre: Daniel Mays, propulsado a principios de siglo por Mike Leigh con el doble nocaut de 'Todo o nada' y 'Vera Drake'. En los dos primeros episodios, únicos cedidos a la prensa, nos adentramos en la historia y cedemos a la indignación del brazo de personajes inspirados en verdaderas víctimas. Está la madre soltera Sarah (Aimee-Ffion Edwards, estrella de 'Peaky Blinders' y 'Slow horses'), cuya primera salida nocturna en mucho tiempo se convierte en pesadilla. O, ya en el segundo episodio, Carrie (Miriam Petche, la Sweetpea de 'Industry'), personaje basado en Carrie Symonds, conocida por haber luchado exitosamente para impedir la liberación anticipada del agresor y también por haberse casado con Boris Johnson en 2021. Una tercera víctima, Laila (Aasiya Shah), debe cargar con prejuicios sexistas incluso por parte del departamento de delitos sexuales. Se avanza en el tiempo sin abandonar a Sarah, como tampoco hacía De Lestrade con aquella primera víctima en 'El caso del Sambre'.

'Creednos' quiere ser un homenaje a las supervivientes a la vez que un 'thriller' efectivo, por no decir efectista, lo que a veces restar un poco de seriedad a la primera misión. Quizá habría sido apropiado un tono más sobrio, menos apoyado en efectos de sonido perturbadores y otras estrategias propias del 'thriller' psicológico o incluso el terror. Un tono, en fin, más parecido al de… 'Creedme', dirigida con elegancia y contención por la leyenda del cine independiente Lisa Cholodenko ('Los chicos están bien', 'Olive Kitteridge') en sus tres primeros episodios.

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Sea como sea, el constante fallo del sistema y la labor de las actrices consigue que veamos desarrollarse la acción (o, en según qué personajes, la inacción) con los dientes apretados y sacudiendo la cabeza de un lado a otro, entre el desconcierto y la rabia.