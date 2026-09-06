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Daniel Écija, creador de 'Los Serrano', reconoce "el desastre" de idea que fue el final de la serie: "Hoy no tomaría esa decisión"

El creador de la mítica serie de Telecinco explica por qué decidió terminar la serie como un sueño del personaje de Resines

Daniel Écija / 'Los Serrano'.

Daniel Écija / 'Los Serrano'. / GTRES / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Pocas series en la historia de la televisión han grabado en la retina y memoria de los espectadores su final como lo hizo 'Los Serrano'. Por el éxito de la serie, por la época en la que el consumo era mucho más familiar y por el polémico e inesperado final. Ahora, el creador y productor Daniel Écija se ha sincerado como nunca sobre cómo se gestó el recordado desenlace de la serie en una entrevista difundida en Instagram por Jorge Neila.

Durante la charla, el artífice de la ficción reconoció que se encontraba completamente apartado del equipo durante esa última etapa debido a circunstancias personales complejas, lo que le obligó a resolver el rumbo de la serie de manera precipitada.

La decisión de convertir toda la última temporada en un simple sueño de Diego Serrano se originó en circunstancias cotidianas y bajo una fuerte presión temporal. "Estuve toda la noche, había que tomar una decisión, llevábamos todo el fin de semana pensando y tuve la genial idea de que fuera un sueño", relata Écija, quien desvela que el concepto nació mientras contemplaba a una de sus hijas jugar al fútbol una mañana cualquiera. El propio productor califica la ocurrencia en retrospectiva como "anacrónica, extraña" y recuerda el desconcierto que provocaba ver de la noche a la mañana a los jóvenes actores luciendo bigotes imposibles.

Pese al aluvión de críticas masivas que el capítulo final acaparó en su día por parte de los millones de seguidores, el creador defiende el espíritu con el que se concibió la jugada. Al tratarse de una ficción que siempre transitó por los terrenos de la comedia familiar, Écija asegura que hoy en día observa el desenlace con cierta simpatía y gracia, considerándolo casi como un guiño humorístico. Asume con deportividad que la mezcla entre el tono dramático y la trampa del sueño generó un impacto sin precedentes en la historia de la pequeña pantalla en nuestro país.

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Aunque el productor confiesa que probablemente hoy no tomaría la misma decisión sobre el desenlace, defiende la validez de avanzar tras asumir los riesgos de la dirección artística. Lejos de renegar de aquel episodio que marcó a toda una generación de espectadores, el cocreador asume el peso de la decisión y reconoce que, una vez lanzada la propuesta, solo quedaba hacer frente a las reacciones del público.

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Fuente: El Periódico

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