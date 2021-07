Muchos años siguiendo su pista, viendo sus evoluciones y teniendo ese sentimiento permanente, esa especie de corazonada, de que Carlos Mayo podía ser olímpico algún día. Era un pensamiento común, casi como una premonición. Iba a llegar. Porque Carlos es un chico acostumbrado a batir récords, a superar sus marcas cada día, a romper barreras a base de trabajo y más trabajo y a dejar boquiabierto a más de uno y de una.

Sí, Carlos Mayo va a ser olímpico en Tokio y va a cumplir aquel objetivo que se planteó después de Río. Debía mejorar todavía mucho, las marcas mínimas impuestas por la Federación Internacional eran un obstáculo y clasificarse por ránking, otro y bien grande, pero perseveró hasta conseguirlo. En Birmingham, el pasado 5 de junio, paró el crono en el 10.000 en 27.25.00 y logró la mínima y el pasaporte a Tokio. El fin que justifica todos los medios que ha puesto encima de la mesa el aragonés. Tercera mejor marca de la distancia de la historia de España, casi nada.

«Todavía cuesta asimilarlo, es un sueño que tengo desde pequeño. Un objetivo más realista ha sido en los últimos años, cuando me he centrado más a tope en el atletismo. Desde pequeño he visto los Juegos y el atletismo con mi padre sobre todo, me tragaba todos los deportes y ahora pensar que voy a estar en uno de ellos cuesta asimilarlo», explica Mayo.

Ha sido un largo camino que comenzó ya hace muchos años. Para ponerlo en perspectiva, «la idea de ser olímpico no me la había planteado hasta casi 2018 o 2019». Pero antes, dice, «no voy a engañar a nadie, cuando empecé a lograr medallas internacionales en 2014 te sitúas en el panorama y sueñas alto». Los Juegos de Río no se los planteó «porque estaba centrado en los campeonatos de mi categoría, pero en este ciclo olímpico sí que vi esa posibilidad de ir a Tokio». «Tomé la decisión después de ser campeón de Europa en el 2017 de centrarme al máximo en el atletismo, vino la lesión, terminé medicina y ya me centré solo en esto como un gran objetivo», apostilla.

En el mejor momento

Su gran día fue en Birmingham. La culminación de un sueño, el momento en el que ya vislumbró Tokio tras años y años de duro camino. Y aun así, no termina de creérselo: «Como he tenido lesiones y ahora se añade el covid, no canto victoria hasta la línea de salida», subraya.

Deportivamente, llega sin duda en el mejor momento de su carrera. Y de largo, además. Viene de vencer el Campeonato de España absoluto a Mohamed Katir en 5.000 (14.07.01), de quedarse a tres centésimas del récord de Aragón de 1.500 sin estar centrado en esa prueba y de conseguir, por supuesto, la mínima olímpica, que no es moco de pavo.

De hecho, tal es su estado de gracia, que doblará prueba. El viernes 30 (13.30 horas), disputará la final directa del 10.000, mientras que el martes 3 de agosto, a las 13.00, será la semifinal del 5.000, junto a Katir. Si entrase en la final, competiría el viernes 6. Un español no corría en 5.000 y 10.000 desde 1964, cuando lo hizo Fernando Aguilar Camacho. Así de bien está Mayo.

De todos modos, es consciente de que la competencia es feroz y una medalla es casi imposible: «Hay que ser realista, voy con la 23ª marca de 27 atletas en el 10.000 y la 25ª de 42 en el 5.000 y evidentemente la situación es muy complicada para soñar con algo grande. Hay que tener los pies en la tierra. Un objetivo ya lo estoy cumpliendo, que era llegar en el mejor estado de forma posible, y una vez esté en la línea de salida lo que venga, bienvenido será. En el 10.000 un top 16 seria un gran resultado y en el 5000 quiero estar en la pelea por el pase a la final, aunque va a estar muy complicado», comenta.

Ahora bien, hay dos aspectos que le dan pena a Mayo. Uno, que no podrá estar con su amigo Toni Abadía («ojalá los pudiéramos haber disfrutado juntos y mi mejor homenaje hacia él va a ser disfrutarlos al máximo e intentar rendir lo máximo posible», asegura») y otro, la falta de público y de ambiente: «No es lo mismo, decir lo contrario es mentir, pero hay que estar agradecidos de que se vayan a disputar. No se puede cambiar nada y es lo que hay», finaliza el aragonés.