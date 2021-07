La selección española de futbol olímpica, capitaneada por Jesús Vallejo, se enfrentará este miércoles (13.00 horas) a Argentina en el estadio Saitama en el partido que cierra la fase de grupos para las dos selecciones.

Los pupilos de Luis de la Fuente parten como los mejores posicionados para certificar su presencia en cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los cuatro equipos del grupo tienen sus opciones. Con una victoria, España sería primera, el empate les haría pasar, mínimo, como segunda, y una derrota les haría depender del resultado del otro partido del grupo, Australia-Egipto, para poder clasificarse.

Tras la experiencia de muchos en la reciente Eurocopa, la ‘Roja’ olímpica tiene galones y recursos contrastados para no dejar escapar la opción de pelear por las medallas, aunque el ritmo y la puntería no terminan de acompañar.

Según lo ensayado en la última sesión de entrenamiento por el seleccionador, Jesús Vallejo ocuparía el lateral derecho. A pesar de que su posición natural sea la de central, ya actuó ahí en el debut entrando por el lesionado Mingueza.

Se espera un partido abierto entre las dos selecciones ya que a Argentina sólo le vale ganar para depender de sí misma. «Argentina se la juega y no podrá encerrarse: Creo que se verá un partido de tú a tú, tenemos los dos la necesidad de ganar y cambia el planteamiento del partido. No sé si nos beneficiará o no. Tenemos la idea muy clara y la queremos reflejar siempre en cada partido. Pero creo que por tener la necesidad de ganar, Argentina debe asumir otro rol, arriesgar más y aprovechar esa circunstancia», analizó Luis de la Fuente.

Se esperan cambios en una selección española que quiere llegar con todos sus integrantes frescos a las rondas finales de la competición. La buena noticia es la mejoría de Mingueza y Ceballos, que cayeron lesionados en el debut del combinado nacional. «Tenemos jugadores tan buenos que da igual a quién pongamos», añadió el seleccionador nacional.