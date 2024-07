Sánchez anima a los olímpicos y paralímpicos a "vivir el mayor de los sueños"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este martes en el Palacio de La Moncloa a una delegación de deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, los cuales van a vivir "el mayor de los sueños y una gran experiencia deportiva y humana". "Vais a vivir probablemente el mayor de los sueños que puede tener cualquier deportista y es vivir una gran experiencia deportiva, humana, que os va a acompañar para toda vuestra vida", señaló Sánchez, que celebró "la elocuencia" de las palabras previas de la tiradora Fátima Gálvez y de la judoca Marta Arce, que "transmiten la emoción" de todos los deportistas y también "la esperanza depositada en estos Juegos", y trasladó a los deportistas "el inmenso orgullo de toda la ciudadanía española, más allá de lo que ocurra en la competición".

El mandatario sabe que todos ellos salen "a competir y a ganar", pero no olvida que "nada ni nadie" les quitará "nunca el triunfo del honor de representar a un gran país como es España en unos Juegos" y les recordó que "lo más duro" ya lo han hecho. "Cada uno de vosotros y vosotras representa una historia de esfuerzo, de sacrificio, de entrega y de pasión, que es fundamental en el deporte", advirtió, sin olvidar la importancia de las familias y el entorno porque "nadie llega, ni aprende ni gana solo".

También celebró que vayan tantas mujeres (192) como hombres (190) a esta cita, aunque hayan tenido que "pasar 33 Juegos Olímpicos para que la mitad de la sociedad ocupara el lugar que le corresponde por pleno derecho". También se refirió a los paralímpicos con los que se ha saldado "una deuda histórica" al lograr equiparar los premios económicos con los olímpicos.

"Representáis a una España y una democracia moderna, solidaria, respetuosa, abierta, tolerante, que impulsa el mérito, y que no acepta la discriminación. Y que hace además del deporte una bandera por la que hoy nuestro país es reconocido en el mundo", prosiguió Sánchez, para el que "no es casual que democracia en España y éxito en el deporte vayan de la mano" porque desde 1978 se han conseguido "nada más y nada menos que cien medallas olímpicas y 687 paralímpicas" en comparación con los resultados hasta 1976.

El dirigente reconoció "el empuje" del COE y el CPE y el de "las administraciones" para conseguir que España sea "una referencia mundial en el deporte", pero también el de su Gobierno, que ha seguido "la senda de apoyo abierta" con motivo de Barcelona'92 y que gracias a programas como el 'Team España' ha impulsado las ayudas a los y las deportistas. "Vosotros devolvéis con creces esa inversión en términos reputacionales, y más importante aún, en términos emocionales porque hay muchos niños y niñas que se van a acercar a las pantallas para veros competir y que muy probablemente sueñen en llegar a estar donde estáis vosotros. Sois los mejores embajadores que podría tener España", prosiguió.

Finalmente, el mandatario deseó "el mayor número de medallas", aunque reiteró que estarán "orgullosos" si lo dan "todo" y si son "un ejemplo de deportividad". "Ganar o perder a veces es cuestión de un detalle mínimo, nadie os podrá quitar una enorme satisfacción de haber estado ahí, llevando el uniforme de España en unos Juegos", aseveró. "Detrás de cada medalla, diploma y participación hay un niño o una niña que comienza a hacer deporte, así que es importante que penséis en ellos cuando compitáis. Todo vuestro esfuerzo se va a traducir ahora en una nueva historia de éxito del deporte español, pero por encima de todo, me gustaría que disfrutéis de unos días que jamás vais a olvidar el resto de vuestras vidas. Creo que Francia se nos da bien, a ver si seguimos con los buenos resultados, toda la suerte del mundo", sentenció.

La ansiada paridad

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, expresó que van a París "con el mejor ciclo" de toda la historia y "probablemente como el primer comité olímpico en cuanto a magnitud que lleva 50-50, con 190 hombres y 192 mujeres, que es importantísimo". Para Blanco, "tanto los deportistas olímpicos como los deportistas paralímpicos serán los mejores representantes de esta España que el deporte enseña" y donde residen valores como "la igualdad y la integración". "No sé cuál va a ser el resultado, pero llevo dos maletas muy grandes porque son muchos sueños los que lleváis durante tantos años almacenados y París es el momento oportuno", apuntó, agradeciendo el apoyo de familias, entorno y el Gobierno por su "apuesta enorme para poder preparar a todos los deportistas para que lleguen a las mejores condiciones a París".

"Querido Presidente, parte la medalla siempre digo que es del deportista, pero en la cinta interviene mucha gente y también el Gobierno de España. Nos vamos contentos, esperanzados y con sueños, y volveremos contentos, esperanzados, con más sueños y con más triunfos. Olímpicos y paralímpicos son, sin ninguna duda, los grandes representantes de la España que todos queremos y por la que todos luchamos", sentenció.

Miguel Carballeda, presidente del CPE, agradeció estar "todos juntos" deseándose "lo mejor" para los Juegos y al Gobierno por conceder "por fin igualdad en el reconocimiento de los deportistas, tengan o no discapacidad", lo que significa que España ha dado "la talla, una vez más, con un ejemplo social". "Haremos un esfuerzo común. Olímpicos y paralímpicos somos capaces de todo cuando representamos a nuestro país, personas que nos vamos a emocionar otra vez al oír el himno de España. Y a traer una buena cosecha de medallas para poder dedicárselas a la ciudadanía española que nos une. Alejandro, a ti y a todo el equipo olímpico, muchísima suerte, de corazón, en nombre de los paralímpicos españoles", remarcó.

"Un verdadero progreso"

En nombre de los deportistas paralímpicos habló la judoca Marta Arce, abandera en la Ceremonia de Inauguración, que calificó "un honor" esta recepción en un lugar donde se sienten "muy queridos y muy acogidos" y por ser la segunda vez que Pedro Sánchez "recibe a olímpicos y paralímpicos de forma conjunta" tras hacerlo en Tokio. "Ahora nos volvemos a reunir todos juntos, deportistas sin apellidos ni adjetivos, terminando por fin con esas pequeñas diferencias sutiles, involuntarias, pero un 'poquito' dolorosas que se acaban hoy. Los que somos más veteranos hemos vivido ese progreso, pero los que compiten este año en los Juegos por primera vez, ya no se van a conformar con menos, y eso es un verdadero progreso", expresó.

Para Arce, ahora olímpicos y paralímpicos son "un sólo movimiento, todos distintos y cada uno en su categoría, pero todos compitiendo por España, por esas medallas, dándolo todo con esas pequeñas diferencias que siempre suman, compartiendo valores y un solo corazón".

Finalmente, la tiradora Fátima Gálvez habló en nombre de los olímpicos y resaltó que "el camino" para llegar a París "no ha sido nada fácil". "Hoy cada uno de nosotros representamos la historia de muchas personas y no solamente somos deportistas, somos el reflejo de cada una de esas personas que se levantan cada mañana para luchar por un sueño". "Por lo tanto, nuestro objetivo para estos Juegos no es solamente ganar una medalla, que no es fácil, es demostrar a todos los españoles que con pasión y orgullo todo es posible. Y por esta misma razón tenemos que ir a estos Juegos todos juntos, con muchísima fuerza, para escribir una página nueva en la historia de nuestro país", concluyó.