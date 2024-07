Los demonios y la paz del sargento Fran Garrigós, el militar que lucha por el oro

Fran Garrigós (Móstoles, 9 de diciembre de 1994) levanta una ceja. Observa con aire tranquilo cómo le miran en la Villa Olimpica. Incluso da la impresión de que es capaz de abstraerse de todo, aun sabiéndose uno de los centros de atención de la delegación española en estos Juegos. Es el gran aspirante a la primera medalla, quién sabe si de oro, este mismo sábado (a partir de las 10.00 horas). Con apenas 160 centímetros de estatura y mandíbula de granito, el judoca, en su burbuja mental, desvela cierta ternura con su mirada.

"Si es algo que no puedes controlar, que no depende de ti, no merece la pena centrarse en ello. Porque no puedes hacer nada. Es así. Es como cuando vas con el coche y hay tráfico. No puedes hacer nada. Haber salido antes. Solo me da miedo no rendir", le dice a este periodista, bien recto, sin mover un músculo. Si acaso, los párpados.

Fran Garrigós, militar de formación -es sargento reservista del Ejército del Aire y del Espacio- y graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte con un Máster MBA en Gestión de Entidades Deportivas, ha tenido que lidiar con los peores demonios que pueden acechar a un deportista: la incertidumbre, el vacío. En sus primeros Juegos Olímpicos, en Río, perdió en su primer combate. En sus segundos Juegos Olímpicos, en Tokio, perdió también en el mismo amanecer. Sí, en el primer combate. Y Garrigós sintió que la luz se le apagaba.

Redención

Cuando este diario le pregunta por el día después, por la redención, por el peso y la consecuencia de perder en el mismo amanecer, Garrigós no vacila. Vio lo profundo que puede ser el barranco, pero lo asume.

"Sí, me pegó el bajón. Después de Tokio no sabía si iba a seguir o no. Pero hubo una competición [el Grand Prix de Portugal, en enero de 2022], en la que no estaba preparado, pero que necesité hacerla para saber si tenía que seguir en esto. Si entonces no hubiera tenido ganas, lo hubiera dejado. Hubiera seguido entrenando judo, porque es mi vida, pero no compitiendo...". Entonces, fue eliminado en cuartos. Pero el resultado no era lo importante, sino redescubrir la llama perdida: "Me dio la energía. Vi que quería seguir intentando ser mejor cada día. No solo en el judo, sino en la vida".

Fran Garrigós se sabe con muchos ángeles de la guarda. Los que le rescataron de sus tiempos oscuros. "Llevó trabajando con Pablo del Río, mi psicólogo personal, desde hace más de 12 años. Empecé con él en el CAR. Es muy importante para mí para saber de lo que tengo que preocuparme, de lo que depende de mí".

El Dojo Quino

Y, claro luego está Quino Ruiz, su maestro en el Dojo Quino de Brunete, cuna de tantos, y también del sueño olímpico de Niko Sherazadishvili, doble campeón del mundo que en Tokio también gestionó la decepción, y que en París retomará su lucha, aunque ahora en la categoría de -100 kilos.

Pero, claro, hace 24 años que el judo español no logra una medalla olímpica. Ese deporte por el que se desviven tantísimas niñas y niños, y que encuentra un muro invisible en la adolescencia. Quienes lo saltan, tienen el porte de los elegidos. "Antes de llegar a París, quizá no era tan consciente de esto [de la atención generada]. Pero parece que sí que tengo posibilidades de conseguir una medalla", admite Garrigós a este diario.

El último metal español lo logró Isabel Fernández en Sidney 2000. En Atlanta 96, la misma Isabel Fernández ya se había llevado el bronce, como Yolanda Soler; mientras que Ernesto Pérez consiguió la plata. Y en el éxtasis de Barcelona 92, quienes hicieron historia fueron Miriam Blanco y Almudena Muñoz con sus legendarios oros olímpicos.

Y Fran Garrigós, vigente campeón mundial, triple campeón europeo, -"cualquiera de los 25 de los que luchan en mi categoría, 60 kilos, puede llevarse el oro", dice-, ni puede ni quiere esquivar la atención. Cuando el COE los sienta junto a sus compañeros, se queda con el puesto central. Pero él sólo levanta la ceja. Mira al frente. Ni sonríe ni tuerce el gesto. Está en paz. En su mundo.