El calvario de Pablo Abián para ir a los Juegos Olímpicos: "Me he gastado más de 50.000 euros"

El jugador de bádminton aragonés, Pablo Abián, denuncia el trato recibido por la Federación Española de Bádminton en su camino hacia los Juegos Olímpicos. El bilbilitano, tal y como cuenta en una entrevista a 'Relevo', explica que ha tenido que costearse toda la preparación de cara a París ya que la Federación apostó por otro jugador, dejando de lado a Abián, a pesar de que este es el mejor jugador español de la historia en su deporte.

El aragonés cuenta que tuvo que buscarse por sus medios un lugar para entrenar, ya que la Federación no le cedió ningún espacio para poder hacerlo, y solamente se lo ha dado una vez Abián clasificó para los Juegos: "Desde enero de 2023, no se me permitía entrar al Centro de Alto Rendimiento de Madrid para realizar los entrenamientos junto a mi staff técnico y tampoco he tenido nada de apoyo económico para costearme los gastos de los campeonatos internacionales. A partir de mayo de 2023 empezó el ciclo de clasificación y partía con mucha desventaja. En los meses previos tampoco pude competir porque no me los costeaban los campeonatos y perdí posiciones en ranking mundial hasta caer por debajo del puesto 100".

Uno de los aspectos que más influyeron en su preparación fue el económico, teniendo que hacerse cargo de todos los gastos relacionados con sus desplazamientos a torneos: "Tuve que buscar hoteles para los campeonatos internacionales y que me salieran lo más económicos posibles, billetes de avión, etc. Muchas veces me he puesto en contacto con otros jugadores, que son amigos y que iban también a esos campeonatos, y compartíamos piso, habitaciones", denuncia el aragonés.

Abián afirma a Relevo la desorbitada cantidad de dinero que se ha dejado en su preparación: "Tranquilamente, más de 50.000 euros y ajustando lo máximo posible, viajando prácticamente solo a todos los campeonatos para tener menor coste. Íbamos combinando, pero muchos de los campeonatos he tenido que ir solo y algunas de las veces encadenar enlaces de aviones haciendo noches en aeropuertos para que saliera más baratos los viajes". Ante este vergonzoso trato, el jugador afirma que "no encuentro ninguna explicación".

El jugador aragonés explica qué razón da la Federación Española para tratar de justificar esta situación: "Dicen no estoy en el grupo de entrenamiento de ellos, estoy en el grupo outsider, que es estar fuera de todo. Yo solicité la beca de interno en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y la federación no me la tramita desde la temporada 2021-2022. Lo tramité para entrar dentro del grupo de entrenamiento, con todos los beneficios que conlleva para estar en igualdad con el resto de deportistas que están con beca de interno, y la federación no me la tramitó. Después lo que me dicen es que me busque la vida y que vaya, si quiero, a entrenar con ellos cuando ellos me digan y a la hora que ellos me digan".

Además, cuenta como el CSD está informado de lo que ha ocurrido pero, a pesar de todo, hace caso omiso a sus protestas y denuncias: "El CSD está en conocimiento de todo. Se lo he hecho saber como por escrito como en reuniones y ha permitido todas las acciones de la federación española de bádminton. El CSD tendría que ser organismo que velase por los deportistas y para que no sucedieran este tipo de injusticias. En mi caso, no ha sido y no está siendo así".

Echando la vista atrás, el jugador afirma que ha pasado por su mente tirar la toalla pero, gracias a personas como su hermano o su técnico, ha seguido hasta el final: "Pasas por momentos de todo tipo. Mi hermano y entrenador Javier Abián ha sido un pilar para que no tirase la toalla. Juntos hemos conseguido algo muy grande, que ha sido el clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024. Las personas que me quieren y que me rodean no han dejado que tirase la toalla en ningún momento. Creo que eso ha sido fundamental para mantenerme siempre a un nivel competitivo alto. Mi familia me decía que siguiera luchando. Yo creo que eso ha sido clave. Al final las cosas salen, tarde más o menos, al final la verdad acaba saliendo y el tiempo pone a cada uno en su sitio. También ha sido fundamental mi pareja, porque he pasado mucho tiempo fuera de casa justo en un periodo donde hemos sido padres y ella me ha apoyado en todo momento. Me decía que siguiera luchando, que siguiera por mi sueño de clasificar a los Juegos".

Una vez en París, y después de pasar un auténtico calvario que le da más mérito aún a su clasificación, Pablo Abián se agarra a la mentalidad del entrenador del Atlético de Madrid para afrontar los Juegos y llegar lo más lejos posible: "Lo que espero en París es llegar lo mejor posible y, como diría el Cholo, ir partido a partido. Pero no solo ir partido a partido y vamos a ver qué pasa. Me gustaría poder pasar la fase de grupos y poder luchar por un diploma olímpico. O incluso, se puede luchar por una medalla. Las sorpresas pueden pasar. Si llegas preparado y se da la oportunidad, creo que hay que cogerla y vamos a por ello", afirma el aragonés.

Mañana a las 8.30 comenzará por quinta vez unos Juegos Olímpicos, pero esta edición será sin duda una de las más especiales después de todo lo que ha tenido que luchar por estar en París.