La España de Salma Paralluelo se mete en la semifinal con remontada y penaltis

No hay que dar nunca por vencido a este equipo. Hasta que la árbitra pite el final. España estará en las semifinales de los Juegos Olímpicos tras remontar a Colombia y ganarla en los penaltis. Marcaron Jenni Hermoso y Paredes, dos de las tres ‘dinosaurias’, como se hacen llamar. Alexia, la tercera, había llevado al equipo a Lyon. Parecía escrito.

Salió Montse Tomé con todo, con su once de gala, el mismo que en el debut contra Japón. Teresa en el banquillo, Patri titular, Oihane descartada de nuevo -siguen las molestias- y Alba Redondo en la convocatoria. También repetía Cata Coll, con la nariz rota y una máscara protectora que, según los que la han llevado, limita mucho el campo de visión. Mensaje claro para el resto de porteras.

La aragonesa Salma Paralluelo volvió a ser titular y fue parte activa en la remontada española. No pudo marcar aunque tuvo alguna ocasión para ello pero participó en los dos goles, asistiendo a Paredes en el empate, y no falló su lanzamiento desde los once metros.

Aunque el partido empezó bien para España, golpeó -y muy fuerte- Colombia, que lo jugaba todo en las transiciones con un cuarteto terrorífico en ataque: Leicy Santos, Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Pavi. Un contragolpe de las cafeteras dejó sola a la delantera del Chelsea ante Cata Coll, que esta vez no pudo hacer nada y vio cómo le marcaban el primero. Lo originó una falta sobre Alexia en el centro del campo, que recibió un codazo en el estómago, pero no pitó nada la colegiada y lo dio por bueno también el VAR. La polémica estaba servida.

Irreconocibles

Con más experiencia que hace un par de años, España ya estaba acostumbrada a reaccionar y a darle la vuelta al resultado. Y, sobre todo, a las sensaciones. Pero esta vez no fue así. Tras el gol de Mayra, se acentuaron las imprecisiones y los errores, y la Roja, falta de ideas y sin continuidad, se sentía irreconocible ante una Colombia, alentada por casi toda la afición presente en el Stade de Lyon, que se crecía con el paso de los minutos y que asfixiaba con su presión alta.

No salía nada. La ocasión más clara para España fue de Salma, a pase de Alexia, con un disparo desde la frontal que mandó Tapia a córner con los dedos. La doble Balón de Oro también había tenido el gol del empate en sus botas, con un remate que se marchó por encima del larguero, y Aitana lo intentó desde la frontal. Colombia fue todo un muro.

Tras cada error de España, irreconocible, una contra ‘cafetera’. Pavi fue una pesadilla para Olga, que sufrió mucho en defensa, y dijo ‘basta’ al filo del descanso después de lesionarse del isquio y tener que abandonar en camilla. Ese tiempo muerto le vino bien a España, que pedía la hora y necesitaba el descanso como agua de mayo.

Leicy castigó de nuevo

Nada contenta con lo que veía sobre el verde, Tomé mandó a calentar a todo el banquillo. Y dio rápidamente entrada a Teresa, que sustituyó a Patri. Pero golpeó de nuevo Colombia, y este hizo mucho daño. Había parado primero Cata el disparo de Linda, pero no pudo con el de Leicy Santos tras el rechace. 0-2 y España quedó muy tocada, casi hundida.

Buscaba algo nuevo Tomé y apostó por pólvora arriba. Dio entrada a Alba Redondo y a Jenni Hermoso, por Olga… y Alexia. Extraño, pues la de Mollet es experta en resolver este tipo de partidos, como contra Nigeria y Brasil.

Siempre las ‘dinosaurias’

A punto estuvo Jenni de recortar distancias con un disparo que se marchó rozando el larguero. Pero también estuvo muy cerca el tercero de Colombia. Imperial Cata ante el mano a mano contra Mayra, esta vez sí.

Y llegó entonces el gol de España. Obra de Jenni tras una brillante jugada de Ona Batlle por la banda y un primer despeje de Tapia. Había avisado la madrileña, que leyó bien la jugada después de que Salma no llegase a recoger el balón en primera instancia. Lo más difícil estaba hecho. Quedaba uno más para empatar y lo marcó Irene Paredes -qué bonito es el destino a veces, a pesar de todo- tras un centro de Salma en el añadido para forzar la prórroga.

Sin Mayra, sin Linda, sin Leicy y exhausta por el despliegue físico durante todo el partido, Colombia fue a menos y se fue encerrando atrás y perdiendo tiempo para tratar de resistir el asedio de España, que recuperó la superioridad que la caracteriza. Pero no pudo con el muro y el billete a Marsella se decidió en la tanda de penaltis.

Marcaron todas para la Roja. Mariona, Eva Navarro, Salma y Aitana. Cata Coll paró el lanzamiento de Usme y Salanzar lo mandó a la grada. España está en semifinales de los Juegos y sigue soñando con la medalla. Lo dicho, no hay que darlas por vencidas. Nunca