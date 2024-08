Fernando Arcega, en el 40 aniversario de la plata de Los Ángeles: "Fue una película de Hollywood"

Una tángana en México, un hombre volador, la taquilla de Magic Johnson, miles de telegramas de felicitación y una medalla de plata de la que se sigue hablando 40 años después. «Fue una película de Hollywood», lo define Fernando Arcega, protagonista de aquella plata de Los Ángeles 84 que catapultó de manera definitiva al baloncesto en España y de la que el próximo 10 de agosto se cumplen 40 años.

«Fue tan, tan especial»... rememora el mayor de los Arcega, la saga por antonomasia del baloncesto aragonés. Hubo dos aragoneses más, Epi y Paco Binaburo. «La gente aún se acuerda dónde estaba ese día. Cuando llega Barcelona 92 damos un salto de calidad en las medallas olímpicas terrible, pero en aquellos Juegos creo que se consiguieron cuatro o cinco, Abascal, los regatistas y el baloncesto», recuerda el aragonés. Este año, en el 40 aniversario, ya han recibido tres homenajes, la Real Placa de Oro al Mérito Deportivo, otro de la Asociación de Periodistas Deportivos y otro de la Federación Española y Renfe.

Algo estaba cambiando en el baloncesto español. La creación de la ACB, la medalla de plata en el Eurobasket del 83, la Copa del CAI Zaragoza... «Una gran parte de la plantilla de Los Ángeles veníamos de una generación júnior que perdimos la final del Europeo contra Rusia. En esa selección estaban Iturriaga, Epi, Llorente, Romay, estaba yo. Se añadieron dos más jóvenes, Andrés Jiménez y Martín, y se conservaron otras generaciones posteriores, como la de Juanito Corbalán, Juanito de la Cruz, y Nacho Solozábal y Margall», rememora Arcega.

La selección española, en el podio de Los Ángeles con la medalla de plata. / EFE

El aragonés reflexiona sobre aquel éxito. «Cuando nos juntamos los viejos siempre decimos una cosa. La generación de Gasol, Navarro, Rudy, etcétera, eran los mejores. Nosotros no éramos los mejores. Nosotros podíamos ganar o perder. Podíamos ganar a Yugoslavia o perder con Yugoslavia, ganar Italia o perder con Italia», analiza.

Ganaron a la potente Yuguslavia para meterse en la final. Y eso que la cosa no empezó nada bien. «La preparación fue terrible. Terrible», recuerda Arcega. Primero en Carolina del Norte, a 40 grados con el 85% de humedad. Luego México, donde tenían programados tres amistosos. El primero se suspendió por una tángana. «No he visto una tan grande», señala. « No había visto una tan grande», puntualiza. Dos días después, otro amistoso, contra otro equipo... pero aparecieron los mismos jugadores.

"Nuestra sorpresa llega cuando ese otro equipo con otro nombre diferente, vemos aparecer a los integrantes del equipo, que son los mismos jugadores con otras camisetas. Llamada al banquillo de Díaz Miguel. 'Sobre todo, cuidado, sobre todo, que son los mismos'. 'Pero si es el del otro día, que me pegó una patada, el otro que está ahí...', en fin. Y oye, serenidad, no pasa nada. La serenidad, yo creo que duró 10 minutos. A los 10 minutos la tángana fue más gorda que la anterior, y esa fue la más grande que he visto yo en un partido", puntualiza el aragonés.

El equipo español, con Fernando Arcega el segundo por la derecha, antes del partido frente a Yugoslavia. / EFE

Así que el tercero no se jugó pero el equipo tenía fecha para llegar a Los Ángeles una semana después. El COI autorizó adelantar su llegada y España fue el primer equipo en la Villa Olímpica. «Cuando llegamos a Los Ángeles, el reloj biológico de todo el mundo se puso en marcha. Los entrenamientos eran espectaculares, a piñón, duros, intensos, muy mentalizados. Yo creo que esos 15 días últimos, fueron los que nos catapultaron a los que hicimos», analiza el mayor de los Arcega.

Los Ángeles, por fin. Hollywood. El Forum, los Lakers. «Todo aquello no dejaba de ser una película para nosotros, porque cuando llegamos al primer entrenamiento estábamos en el vestuario de Los Ángeles Lakers. Estaba inmaculado, no se había cambiado ni un ápice». Así que los españoles se iban haciendo fotos en las taquillas de Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar... "Los más solicitados eran Magic y Abdul-Jabbar, entonces los que primero entraban los cogían. Había otros partidos que no nos tocaba ese vestuario, nos tocaba a otro", explica.

Y la Villa Olímpica. «El primer día, cuando estábamos con la acreditación, vemos a Carl Lewis junto a a nosotros. El hijo del viento,‘ pero si éste es Dios..’. Entonces dices, esto es otra dimensión. Estamos en otra historia, porque además, claro, se sucedía el encuentro con deportistas famosos, como Daley Thompson, o decías este es este, pero este es... Fue una experiencia brutal, en mi caso con 23 años. Y es algo que no se puede olvidar, porque son tantos impactos y tan profundos que ahí quedan», rememora.

Los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura, la normalidad tras el boicot a Moscú 80. «Por primera vez no los organizaba el gobierno correspondiente, sino una cadena de televisión. La salida a pista te la marcaba un regidor». Ellos estaban esperando la salida para el desfile mientras dentro un hombre entraba volando propulsado con una mochila desde el exterior hasta el centro del estadio. «No lo vimos, al llamar a casa me decían, ‘pero, ¿has visto al marciano ese?’ Aquello era Hollywood, se volcó la NASA y todo el mundo».

Y la competición. «Empezamos contra Canadá, ganamos bien, a China le ganamos bien y poco a poco vamos avanzando. Y llega Yugoslavia, con Petrovic, Dalipagic, en sus últimos momentos, pero máximo anotador de la selección, y una zona que nosotros rara vez la teníamos como defensa principal y ese día nos dio un resultado tremebundo. Y tres jugadores que no habían sido tan importantes en la competición, pues ese día lo son, Margall, Llorente y Romay. Les ganamos 74-61», precisa.

A la final, al podio, una medalla asegurada. «La final fue anecdótica porque era el mejor equipo universitario de todos los tiempos jugando en uno de los dos templos que en ese momento tenía el baloncesto NBA, con un pabellón absolutamente entregado, 18.000 almas, ‘¡USA, USA!’, y enseguida vimos que aquello era complicado». España perdió la final, pero ya había ganado.

«Allí estás en una burbuja. Cuando nos damos cuenta es cuando empezamos a leer telegramas de felicitación de España. El día de la final, que casi no salimos a tiempo, porque claro, los que te llamaban no eran voluntarios, te llamaban el regidor de la tele porque tenías que salir a calentar. Entonces, seguíamos leyendo telegramas de felicitación de España, porque hasta ese momento recibíamos más o menos oficiales, institucionales. Pero el día de la final recibimos felicitaciones de todo el mundo. Siempre comentamos entre nosotros que yo no sé si es verdad. Pero citamos a Mónica Randall, que era un objeto del deseo de aquella época. Y por ponerlo de ejemplo. Decíamos, 'pero éste también. pero ésta también...' Era una urna llena de telegramas. Entonces, dijimos joder, algo está pasando en España», recuerda.

Fernando Arcega, junto con Binaburo, se quedó unos días más en Los Ángeles. A la vuelta regresaron en coche desde Madrid y, al pasar por Calatayud, que estaba en fiestas, todo el mundo quería llevarles a su peña a celebrarlo, casi no salen. "Paramos en un semáforo, en un paso de zebra, y entonces nos reconocen. Aparcamos el coche, nos meten en un bar, fiesta, venga, a tomar algo. A mi peña, me lo llevo yo, me lo llevo yo a la mía. Le dije a Paco para un momento que tenemos que llegar a Zaragoza, que nos están esperando. No hubiéramos salido a la calle, no hubiéramos podido llegar a Zaragoza, porque aquello era terrible", rememora. Luego los homenajes en cada pista, en cada partido, más patrocinadores, la llegada del segundo americano a los equipos, más afición, más repercusión. Una película con final feliz.