Marta Pérez y Asier Martínez, a semifinales

El martes ha empezado con buenas actuaciones por parte de la delegación española en una matinal sin finales, pero con el mismo ambiente extraordinario en un Stade de France que sigue abonado al lleno en todas las sesiones para seguir encumbrando al atletismo en los Juegos de París 2024.

Con unas 70.000 almas vibrando con cada atleta, dos españoles han logrado la clasificación para las semifinales y otros dos tendrán que buscar ese billete en ese invento nefasto de World Athletics llamado repesca que condena a atletas a correr cuatro veces.

La gran protagonista ha sido sin duda Marta Pérez, erigiéndose en la única mediofondista española hasta el momento que se ha plantado en las semifinales y, además, de manera directa.

La Licenciada en Medicina ha sabido maniobrar en una serie algo más asequible para sacar el bisturí en la última recta y adelantar a la checa Sasinek Maki para acabar sexta (pasaban las seis primeras) con 4:04.94 mientras por delante la keniana Chepchirchir (4:02.67), la australiana Hull (4:02.70) y la estadounidense St. Pierre (4:03.22) demostraron por qué son candidatas al podio.

"Estoy muy contenta, es lo que buscaba. Es la primera vez que mi objetivo era no correr la siguiente carrera (por la repesca). Me he visto bien y al final he tenido fuerzas. Ahora a descansar", dijo la soriana.

Sin estar al nivel de otras temporadas después de un durísimo 2023 por una concatenación de circunstancias, Asier Martínez ha sacado a relucir su carácter competitivo en la repesca de los 100 metros vallas para asegurar uno de los dos puestos de cada serie que tenían premio.

Asier Martínez, en plena remontada hacia las semifinales / EFE

Ni la segunda peor salida de los participantes ni un mal arranque han frenado al navarro, quien ha progresado de manera espectacular a partir de la quinta valla para terminar segundo con autoridad (12.46), por detrás del estadounidense Crittenden (12.42). En esas semifinales también estará el valenciano Quique Llopis, quien accedió de forma directa en las series.

Águeda Marqués no logró la clasificación, pero fue una de las grandes protagonistas hasta el momento de la delegación española al rebajar en más de dos segundos su marca personal en las series de 1.500 metros. ¿Se le puede pedir a alguien más que eso? Rotundamente no. Eso es competir y lo demás son gaitas.

Llegaba con 4:03.90 como marca del año y 4:03.78 como récord personal. Pues bien, en una serie a un ritmo criminal en la que venció la etíope Tsegay con 3:58.84 y fue segunda la británica Muir a siete centésimas, la segoviana fue novena con 4:01.60 y escala a la sexta posición en el ranking español de siempre, adelantando a Dolores Checa. "¡Es que corren mucho, no veas el nivel! Me ha frenado la japonesa al salir de la última curva, pero bueno, estoy contenta, claro", explicó la segoviana.

Peor le fueron las cosas a la segunda atleta española más rápida de siempre. Esther Guerrero no estuvo cómoda a partir del 1.200 y fue décima en su serie con 4:06.60 en una carrera ganada por la etíope Welteji con 3:59.73. "No me he encontrado bien. Cuando he querido cambiar no he tenido fuerzas. Mi objetivo era pasar directa, pero no he podido", indicó la corajuda catalana. Las dos últimas tendrán una nueva oportunidad en la repesca.