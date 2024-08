Esther Briz quiere el oro olímpico

Esther Briz vuelve de su primera participación en unos Juegos Olímpicos con un séptimo puesto y con un diploma olímpico en la categoría de dos sin timonel con su compañera Aina Cid.

La aragonesa hace balance de su participación en estos juegos. "Estoy muy contenta, es un diploma olímpico, es mi primera participación en unos Juegos y hay que estar feliz, pero me hubiera gustado estar en la final A, pero la semifinal no nos fue bien y no conseguimos meternos entre las seis mejores plazas y aunque luego ganásemos la final B y fuimos séptimas, se queda ahí ese sabor agridulce", afirma. Además, añade "creo que ha sido una muy buena temporada a nivel deportivo y ya estoy con muchas ganas de Los Ángeles, tengo muy claro que voy a por el oro, luego que suceda lo que tenga que suceder, pero no voy a ir a por el bronce".

El camino para alzarse con el diploma olímpico no ha sido para nada sencillo y hay que saber manejar la presión para no venirse abajo. "El día de la semifinal estábamos jodidas por habernos quedado fuera de la lucha por las medallas, pero no por eso podíamos regalar la final B y no ir a ganarla como si no fuese la final más importante. Ayuda el tener los objetivos claros y saber estar tranquilas con el trabajo realizado. Eso es lo que hay que tener claro para manejar la presión", dice.

La remera es junto a Salma Paralluelo, la única aragonesa que ha vuelto de la cita con un reconocimiento. "Me siento súper orgullosa, no es nada fácil llegar hasta aquí y sobre todo de un sitio donde no salen tantos deportistas y no se apuesta tanto por el deporte. Y, por otro lado, creo que esto debería ser una llamada de atención a la organización y a la gestión del deporte en Aragón", aclara.

Para los siguientes Juegos no descarta probar otras modalidades . "Sí, lo tengo muy claro. Yo quiero ir en el bote en el que más rendimiento pueda tener y para eso se necesitan hacer pruebas, creo que puedo dar un buen rendimiento en cualquier modalidad y me gustaría que desde la federación se hicieran bien las cosas y poder ir en el bote que mayor rendimiento pueda dar", reafirma. Su próxima competición es el Beach Spring a mediados de septiembre, en Génova. Esta modalidad será novedad en las próximas olimpiadas.