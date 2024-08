Kimia Yousofi, la atleta olímpica que corre contra los talibanes

Dos segundos después de que la ganadora de Santo Tomé y Príncipe, Gorete Semedo, llegase a la meta, lo hacía la atleta afgana Kimia Yousofi, en última posición. Yousofi se retiraba su dorsal, le daba la vuelta y lo mostraba a la cámara: “Educación, deporte, nuestros derechos”.

Un mensaje que ha dado la vuelta al mundo, llegando al lugar más importante para Kimia; a Afganistán, país del que tuvo que huir en 2021 tras la llegada al poder de los talibanes. “En 2021 estaba en Kabul cuando llegaron los talibanes. Quería quedarme, pero nadie podía garantizar mi seguridad. Soy mujer y tengo un rostro familiar porque en aquel momento, días antes había portado la bandera oficial de Afganistán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tuve que irme”, explicó la joven para AFP.

Desde entonces, la atleta de 28 años vive en Australia con su familia como refugiada permanente, y forma parte del equipo de refugiados. Aunque en estos Juegos Olímpicos de París, por primera vez, compite bajo los brazos de la delegación afgana junto a otros cinco compañeros, tres hombres y dos mujeres, a pesar de que las mujeres no están reconocidas oficialmente como atletas por el gobierno talibán.

Yousofi sabe que su lucha por los derechos de las mujeres afganas, y sus críticas al gobierno actual del país, la posicionan aún más en la diana del régimen, pero la atleta tiene claro su objetivo; ella no corre por una medalla, lo hace por las miles de mujeres que no pueden hacerlo en Afganistán. También tiene claro su mensaje; “Para las jóvenes afganas: busquen oportunidades y aprovechadlas. Incluso si tienes una pequeña, cógela. No te rindas. No dejes que otros tomen decisiones por ti”.

“No me permito pasear por París”

“He querido aprovechar un momento único para que el mundo sepa lo que pasa en Afganistán”, explicó tras la prueba de 100m, en la que quedó última con una marca de 13”42, pero para Kimia estos Juegos Olímpicos van más allá de un resultado.

En 2012, durante en la ceremonia de apertura de los Juegos de Londres vio por televisión al portador de la bandera afgana, y fue cuando hizo el “click” decisivo para luchar por su sueño olímpico. Una batalla que Kimia no quiere hacerla suya, sino de todas las mujeres que siguen atrapadas en su país bajo el régimen de la charia radical.

El fundamentalismo islámico que impide a miles de mujeres y niñas que puedan continuar con sus estudios superiores, trabajar, escuchar música o practicar deporte. De ahí que su presencia en esta competición sea algo más que deportivo; “Pienso en mis compatriotas enfermas y no me autorizo a pasear por París”, explica la atleta para el medio francés Le Parisien, cuando le preguntan qué hará en la capital francesa hasta la ceremonia de clausura de este domingo 11 de agosto.

Yousofi abanderada desde Tokio

Kimia Yousofi ha cumplido su sueño de ondear la bandera de Afganistán en los Juegos Olímpicos de París, aunque no es la primera vez. Ya lo hizo en los Juegos de Tokio, pero ahora bajo un contexto muy distinto, el del régimen talibán.

Para que Kimia haya podido llevar la bandera de su país en la ceremonia de apertura, el COI ha establecido unas estrictas reglas: rechazó acreditar a todo representante del gobierno talibán, y prohibido cualquier símbolo o mensaje propagandístico del régimen islamista. Además, los deportistas de la delegación fueron seleccionados por el Comité Olímpico Internacional (COI), en concertación con el Comité Olímpico Afgano, aunque la mayoría de los deportistas viven fuera del país, a excepción del judoca Mohamed Samin Faizad.

Aunque la presencia de una atleta afgana en los Juegos Olímpicos no siempre se ha visto con buenos ojos. En los Juegos de Río 2016, Kimia Yousofi compitió con hijab y eso generó grandes críticas, abriendo un amplio debate que, precisamente en estos Juegos de París, el gobierno francés ha querido cerrar prohibiendo a sus deportistas competir con el velo islámico.

El deporte prohibido para las mujeres en Afganistán

La presencia de Afganistán en estos olímpicos, desde que en 2021 cayera en manos de los talibanes, genera cierta inconomidad en algunos sectores. Aunque este nuevo gobierno no está reconocido por ningún país, una pequeña delegación de atletas compite representando a Afganistán "de una manera simbólica", afirma la organización.

Según el director general del Comité Nacional Afgano, Dad Mohammad Payenda Akhtari, en declaraciones a AFP: "Como el deporte femenino está suspendido en Afganistán, las atletas no han sido enviadas desde el país. Todas viven en el extranjero y fueron enviadas por el COI".

Actualmente, el acceso al deporte para las mujeres está prohibido en Afganistán, pero no es la primera vez en la historia del país. Ya en 1999, el COI excluyó a Afganistán de los Juegos Olímpicos, durante el primer periodo de los talibanes en el poder (1996-2001), cuando ya se prohibió a las mujeres practicar deporte. Ahora, el Comité Olímpico Internacional ha querido cambiar su política, abriendo la posibilidad a que los atletas compitan sin verse salpicados por la situación política de sus países, como también ha hecho con Rusia y Bielorrusia. Sus atletas compiten, pero no lo hacen bajo la bandera de dichos países.