Víctor Lapeña: "Ha sido una experiencia bonita e inolvidable"

P: ¿Cómo se encuentra?

R: Bien, al fin y al cabo esto es un trabajo que como lo hacemos con tanta pasión nos lleva mucho, y cuando los resultados son muy buenos se disfruta y hay una felicidad tremenda y cuando no se gana, como ha sido el caso, pues hay decepción, frustración y pesimismo. Con los años vas entendiendo que las cosas no están totalmente bajo tu control y que hay que dejar que el tiempo pase y ver todo con la perspectiva adecuada. En estos momentos ayuda estar en casa con tu familia e ir pasando el trago poco a poco porque enseguida vienen nuevos retos.

P: ¿Sintió una presión distinta en los Juegos a otro tipo de competiciones?

R: Más que presión ha sido un intento de superación y supervivencia en la competición al ver que el grupo que nos había tocado ha sido incluso más fuerte de lo que creíamos.

P: ¿Os sorprendió entonces el nivel de vuestro grupo?

R: Nigeria ha sorprendido a todo el mundo con una excelente forma física y un baloncesto de muy buen nivel. Nos ganó a nosotros y a Australia y por casualidades le ha tocado contra Estados Unidos. Durante los partidos notaba que no acababa de disfrutar bien viendo a mi equipo jugar al baloncesto y de cara al siguiente campeonato me exigiré más a mí mismo y a ellas para hacer todo lo posible para llegar perfectos hasta desde el primer al último día.

P: ¿En qué cree que ha fallado el equipo?

R: Yo creo que al final el no haber podido trabajar con el equipo el tiempo necesario ha sido uno de los principales problemas. Algunas jugadoras llegaron cinco o seis días antes de los Juegos Olímpicos sin apenas tiempo de poder estar con ellos. También hemos tenido un grupo de jugadoras veteranas que no han jugado durante el año y eso lo notamos, la preparación de lo que es competir a nivel profesional. Dos de ellas llevaban dos años sin jugar y querer llegar a esta competición así es difícil.

P: A pesar de ellos, ¿cómo ha visto a sus jugadoras en los tres partidos?

R: Hemos competido muy bien, quitando el día de Francia en un pequeño apagón que tuvimos y en el de Nigeria en el tercer cuarto, todos los demás partidos los hemos competido muy bien con lo que teníamos, sacando rendimiento a lo que había, pero no todo el que creo que se podría haber sacado si hubiéramos estado más tiempo juntos con un poco mejor de forma física.

P: ¿Y a partir de ahora cuál es su función como seleccionador?

R: Creo que es acerca de lo que tenemos que reflexionar en el equipo, no quiero hacer ninguna valoración en caliente aún y ver todo con perspectiva tras hablar con mis jugadoras y jefes para ver que se puede hacer para que las próximas olimpiadas.

P: ¿O sea ya piensa en Los Ángeles 2028?

R: Los grandes atletas ganadores como gente de atletismo o gimnasia, el día después de ser eliminados o de ganar una medalla están ya entrenando para su próximo objetivo. Nosotros aquí igual, ya tendríamos que empezar, por lo menos hacer una reflexión de calma y tranquilidad. Tenemos gente joven muy buena que está viniendo, jugadoras que no llegarán a esas olimpiadas pero que a pesar de ello pueden ayudar al proceso hasta 2028.

P: ¿Cómo ha sentado esta eliminación entre la afición canadiense?

R: Ha sido una gran decepción para el baloncesto canadiense. Ha habido tres momentos muy duros estos días para Canadá, primero la eliminación del equipo femenino, la no consecución de medalla del equipo de 3x3 y el equipo masculino tras caer contra Francia en cuartos. Después de Mundial que hicimos hace dos años generábamos expectativas. Creo que Canadá Basketball lo dirige gente muy inteligente, tenemos una junta de miembros de altísimo nivel, de gente que ha dado un cambio muy grande a nuestro baloncesto.

P: Al no haber estado en la Villa Olímpica en París, ¿cómo ha sido su experiencia olímpica?

R: Ha sido regular, yo he vivido dos olimpiadas en 2008 en Pekín y 2016 en Río, y en esas ocasiones estuvimos en la villa buena, la grande donde están todos los atletas. En este caso ha sido descafeinado porque era una villa pequeña. Pero no pasa nada, entiendo que a veces no se puede abarcar todos los deportes en un mismo lugar. Aun así ha sido una experiencia bonita e inolvidable y el país y los franceses han estado excepcionalmente bien, han sido unos anfitriones excepcionales y no nos ha faltado de nada

P: ¿Qué se lleva de París?

R: Me llevo mucho aprendizaje personal y deportivo, el hecho de haber estado en mis terceras olimpiadas y poder explicarles todo e ilusionarlos. También el poder haber estado con un grupo de jugadoras con las que he trabajado muy bien y siento haber no podido sacar el rendimiento que otras veces les he sacado por varios motivos, no solo el hecho de no haber estado juntos el tiempo suficiente.

P: ¿Cómo afronta las próximas semanas?

R: Estar una semana totalmente desconectado y una vez que pasen estos días, donde quiero cerrar el ciclo olímpico, empezar a activarme la semana que viene poco a poco con el nuevo proyecto en Turquía.

P: ¿Ha podido comenzar a plantear algo allí?

R: Tengo la suerte de que Santi Pérez, entrenador aragonés, viene conmigo a Cukurova y él ha estado trabajando muchísimo durante las semanas en las que yo he estado con Canadá y están ya todas las bases puestas. Hemos hablado, no mucho, porque me ha respetado mi tiempo.