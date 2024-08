La increíble historia de Antonio Pérez: el VAR en los Juegos era aragonés

Mientras el mundo entero se frotaba los ojos y disfrutaba de la exhibición para la historia de Armand Duplantis en París, récord del mundo incluido (6,25), un aragonés analizaba al milímetro cada salto del pertiguista. De hecho, si el sueco hubiera cometido alguna infracción, él hubiera tenido la potestad de anular ese intento. Sin embargo, Antonio Pérez, en coordinación con el juez de pista, no vio nada punible en un salto que vieron millones de personas, pero que ninguna examinó con la precisión de este zaragozano.

Así de increíble es la historia de Pérez, que lleva siendo juez árbitro de atletismo varias décadas y que en la capital francesa impartió su particular justicia por terceros Juegos Olímpicos consecutivos. El aragonés, de 54 años, fue esta vez uno de los encargados de controlar, en la sala de videoarbitraje, que ningún atleta se saltara ninguna norma durante los diez días de competición. «He sido el VAR del fútbol, para que nos entendamos», puntualiza Antonio Pérez. «Me designaron para los concursos: saltos y lanzamientos», detalla.

Por ello, el juez ha vivido desde dentro, y con una alta dosis de responsabilidad, algunos de los mejores momentos y más emocionantes de estos días en París, también los que han involucrado a la delegación española. «Estaba de árbitro de video en el oro de Jordan Díaz y también en el triple salto de Ana Peleteiro. Nuestra misión es dar soporte a los compañeros que están en la pista. Cualquier duda o consulta sobre una posible incidencia nosotros tratamos de resolverla», explica, poniendo el ejemplo de la validez o la nulidad de los saltos. «Son decisiones que dependen de milímetros y desde el vídeo damos la confirmación oficial», añade.

No es lo habitual

Antonio Pérez fue uno de los doce oficiales internacionales, del grupo de 40 que hay designados en la actualidad en todo el mundo, para acudir a París. «No me olvido de que soy un privilegiado y un afortunado», reflexiona el zaragozano, que no esperaba poder volver a vivir la experiencia olímpica en estos Juegos. «No es habitual que un juez repita en tres Olimpiadas consecutivas, así que me hizo mucha ilusión entrar en la lista y ver la confianza que se depositaba en mí», confiesa un árbitro que, además, atesora experiencia en numerosos Europeos y Mundiales de atletismo, tanto en pista cubierta como al aire libre.

La historia de Pérez con el atletismo y el arbitraje, curiosamente, comenzó también con otros Juegos Olímpicos. «Empecé por pura casualidad, no fue algo buscado. Se acercaban los de Barcelona y en España se necesitaban jueces. La Federación Aragonesa de Atletismo puso carteles por Zaragoza y un grupo de amigos y yo nos apuntamos y aprobamos los exámenes», rememora el aragonés, que, sin embargo, recuerda que al final no fueron citados para la cita del año 92 porque «éramos jóvenes y todavía inexpertos». «Pero me entró el gusanillo y a partir de ahí fui aprendiendo, mejorando y...hasta ahora», señala.

La labor de los árbitros en atletismo es sustancialmente distinta a la de otros deportes, especialmente por la actitud de los propios participantes. «Las infracciones de los atletas se realizan de manera inconsciente. Aquí nadie quiere engañar al juez, no tiene sentido y ninguno busca un beneficio», explica Pérez, que quizá por ello señala que su labor en ocasiones es más ingrata. «Sabe mal cuando tienes que descalificar o anular algún salto de alguien porque te imaginas todo el esfuerzo que hay detrás, pero esto es deporte de alta competición y las reglas están para cumplirlas», valora.

Antonio Pérez posa sonriente en el Stade de France, el lugar en el que se ha disputado el atletismo en París / Servicio Especial

El aragonés explica que ha vivido de manera muy distinta los tres Juegos en los que ha estado presente. «Río 2016 fue el debut, la ilusión de la primera vez. Fue increíble y me quedé muy sorprendido con el caos de la ciudad», relata. «Los de Tokio fueron los de la pandemia. Fue una situación muy rara con todas las restricciones. Sin público en las gradas no parecían unos Juegos», recuerda. Una alegría que se ha recuperado en París. «La ciudad estaba invadida por el deporte. Ha sido muy bonito», analiza todavía desde Francia.

En el horizonte, aunque como algo «muy complicado», queda Los Ángeles 2028: «Ojalá. Sería el broche perfecto y me podría retirar más que satisfecho».