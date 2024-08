Los ocho aragoneses que buscarán hacer historia en los Juegos Paralímpicos

El miércoles 28 de agosto otros ocho aragoneses tomarán el relevo de Salma Paralluelo, Pablo Abián, Jaime Pradilla, Begoña García, Inés Bergua, Alba Bautista, Luis Domínguez y Esther Briz en los Juegos Paralímpicos, después de que todos ellos regresaran a casa sin poder hacerse con ningún metal.

Este año la representación aragonesa en los Juegos Paralímpicos se ha multiplicado por dos. En Tokio ya estuvieron Teresa Perales, María Delgado, Sergio Ibáñez y Eduardo Santas, a los que ahora se suman Jian Wang Escanilla, Winsdom Ikhiuwu, Jorge Cardona y Fernando Galé.

El buque insignia de los ocho deportistas aragoneses e incluso de toda la delegación española paralímpica es Teresa Perales. La nadadora zaragozana afronta sus octavos Juegos y quiere hacer historia al tener a tiro de piedra las 28 medallas de Michael Phelps. Suma 27. No han sido años fáciles para Teresa, ya que una lesión en su hombro izquierdo le forzó a volver a aprender a nadar con un solo brazo, algo que no le va a frenar en su sueño de convertirse en la deportista con más medallas de unos Juegos.

La aragonesa afirma que siempre tiene «buenas excusas» para seguir compitiendo porque siempre hay «alguien» que se le «escapa» en la consecución de récords. Además, también confiesa que ha tenido unos entrenamientos «muy buenos» y que gracias a ello en estos Juegos puede haber una «alegría». También señala que si se pueden cumplir los objetivos, volverán muy «felices con total seguridad». Perales competirá en los 50 y 100 metros espalda y 100 libres S2, categoría en la que entró después de perder la movilidad de su brazo izquierdo.

Sin salirse de la piscina tenemos a María Delgado, quien afronta sus terceros Juegos Paralímpicos con un palmarés de dos medallas de bronce logradas en Río de Janeiro 2016 en la modalidad 50 metros libre y 100 espalda S12. La aragonesa reconoce llegar «en el mejor estado de forma de mi vida» y con «una amplia experiencia» gracias a su bagaje en estas competiciones. Se impone «objetivos muy ambiciosos» y sobre todo «dar lo máximo y disfrutar en París».

María Delgado, en acción en los 100 metros libres en Tokio. / PAULINO ORIBE

Los debutantes

El último de los nadadores aragoneses es Jian Escanilla, quien debuta en unos Juegos con tan solo 17 años. A pesar de ello, tiene objetivos muy ambiciosos para París: «Mis objetivos son pasar a la final y tratar de hacer mi mejor marca. Llego con muchas ganas e ilusión», afirma el deportista. Otro de los debutantes en unos Juegos Paralímpicos es el saltador de longitud Winsdom Ikhiuwu Smith, quien cuenta con una medalla de bronce en esta prueba en el Europeo de atletismo 2021, además de batir el récord de España en los 60 metros en categoría T13 en el Campeonato de Aragón Sub 20 de Pista Cubierta en 2023. Wisdom afirma que llega a este cita «con alguna molestia porque la temporada está siendo larga». Aun así llega con mucha confianza a la cita de París: «Mis objetivos son siempre mejorar lo que he hecho, mis marcas actuales y aspirar a lo máximo que se pueda. Sobre todo no quedarte con la sensación de que podrías haberlo hecho mejor», declara el atleta.

El último de los aragoneses que disputa unos Juegos por primera vez es el arquero Fernando Galé, quien asegura llegar en un buen momento: «A esta cita llego entrenando bastante bien y espero que se pueda plasmar esto en París». En cuanto a expectativas de cara a la competición, Fernando indica que «el tiro con arco depende mucho del día» y buscará «que no se me apoderen los nervios para poder hacer la mejor competición posible».

Por otro lado, otro de los más veteranos es el ciclista Eduardo Santas, uno de los aragoneses que ya sabe lo que es subirse al podio en unos Juegos. Concretamente, pudo saborear el metal en Río 2016, cuando logró un bronce, consiguiendo la primera medalla española en esta prueba, junto a sus compañeros Alfonso Cabello y Amador Granados. Pero en Tokio no tuvo la misma suerte, quedándose a las puertas del podio con un cuarto puesto en la prueba de persecución individual y un quinto en la contrarreloj. Pero Eduardo llega con confianza a París para tratar de repetir el éxito de Río: «Llego con buenas sensaciones, he tenido una gran preparación y no he sufrido lesiones. He conseguido buenos resultados previos y llego bastante motivado, y con muchas expectativas», afirma con rotundidad.

Hay un aragonés para el que estos Juegos de París son realmente especiales. Se trata del tenista de mesa Jorge Cardona, quien disputará sus cuartos Juegos, siendo el segundo deportista comunitario con más participaciones en estas competiciones. En marzo de 2021, Cardona sufrió una lesión en su tendón de Aquiles, lo que le complicó su participación en Tokio y finalmente no viajó al continente asiático. Él mismo afirma que tras esta lesión «pensaba que no volvería a jugar». Pero más de tres años después el sueño de regresar a unos Juegos se ha hecho realidad y confía en lograr alguna medalla: «En París participo en dos pruebas. En dobles vamos como números uno y en principio es la medalla más factible», indica. En individual Cardona ve más complicada la posibilidad de metal, pero luchará hasta el final por intentarlo: «Voy como el quinto cabeza de serie de quince competidores en total. Para conseguir medalla tendré que ganar dos partidos. Ganar uno lo veo fácil, pero habrá que ver el segundo».

Jorge Cardona, con las medallas conseguidas en Río de Janeiro. / EFE/JAVIER CEBOLLADA

El recorrido por los ocho aragoneses paralímpicos termina con el yudoca Sergio Ibáñez, que llega a París con optimismo: «Llego con sensaciones mucho más positivas que a Tokio», indica. El aragonés sufrió una lesión en la muñeca durante la preparación para los Juegos, rompiéndose dos ligamentos, pero afirma que se «ha podido recuperar bien» y lo dará todo sobre el tatami. En cuanto a los objetivos, Sergio se muestra ambicioso, queriendo superar la plata conseguida en 2021: «El objetivo es siempre llegar a lo más alto, ganar todos los combates y conseguir el oro. Soy consciente de que está caro y hay diferentes circunstancias que pueden alterar esto».

Sergio Ibáñez, en el podio con la plata en -66 kilos de judo. / EFE/JAIME DE DIEGO

¿Cuándo compiten?

Los deportistas aragoneses van a tener a toda una comunidad pegada a la televisión para poder verles en sus diferentes pruebas. Los primeros en debutar serán los nadadores, con Teresa Perales que compite en 100 metros libres S3, 50 y 100 metros espalda S2, prueba en la que debuta el 29 de agosto a partir de las 9.30. María Delgado participará en los 100 metros libres S12, 100 metros espalda S12 y 100 metros mariposa S12, donde nada en el mismo horario que Perales. Para cerrar la piscina, Escanilla compite en 200 metros estilos SM9 el día 5 de septiembre a partir de las 9.30.

Por otro lado, Winsdom participa en salto de longitud y 100 metros lisos T13, debutando en esta última prueba el 1 de septiembre a las 10.00.

El arquero Fernando Galé comenzará su participación en los Juegos el 29 de agosto a partir de las 17.00.

Eduardo Santas se subirá a la bicicleta para disputar tres pruebas, ciclismo en ruta C1-3, contrarreloj individual C3 y 3.000 metros persecución individual C3, debutando en ella el 30 de agosto (11.30 horas).

El tenista de mesa Jorge Cardona abrirá su participación en dobles MD18 el 31 de agosto a las 18.00 horas con la semifinal. No será hasta el día 7 de septiembre cuando debute en categoría individual a las 10.00.

Por último, Sergio Ibáñez se subirá al tatami el 6 de septiembre a partir de las 10.00 para disputar los dieciseisavos de final, pudiendo llegar ese mismo día a luchar por llegar a las semifinales.